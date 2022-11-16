69歲曾志偉去年入主香港TVB成為總經理，不僅參與企劃，更親自當主持人，一肩扛起收視表現，最近他上節目自曝曾被A咖藝人好友羞辱的故事，指出多年前本來邀對方去一家桑拿館剪綵開幕，沒想到出席前夕這位A咖好友以「身分不符」放鴿子，還對曾志偉自稱因為是歌手，「地位和你不同」，讓身為主持人、諧星的曾志偉相當火大，一怒之下絕交了好幾年，港媒也猜出這位A咖的真實身分。

曾志偉50年前經洪金寶介紹而出道，第一部作品是邵氏電影《十四女英豪》，之後他擔任稱職綠葉角色恰如其分，轉戰主持人也頗受好評，更曾受邀主持過台灣金馬獎頒獎典禮，1998年以《愈快樂愈墮落》獲得金馬獎最佳男配角獎，不僅工作表現好，也是演藝圈中的人緣、人氣王，沒想到他近日上節目《霎時再感動》，卻自曝曾和情同兄弟的好友鬧翻的往事。

港媒推測曾志偉口中的A咖好友應是譚詠麟。（圖／中時資料照片）

曾志偉透露那位好友當時非常紅，名氣超出他好幾倍，是那時期的超級A咖，由於有共同好友，某日曾志偉便幫忙邀請那位好友去共同好友開的桑拿館剪綵，但在活動前一、兩天，A咖好友才突然打電話稱：「完了完了，這次剪綵我不能去」，曾志偉問原因，A咖好友說：「我是一個歌星，去桑拿店剪綵會影響我的形象，因為歌星和你們（地位）不同」。

霎時再感動 ｜曾志偉 「大人」不記「小人」過｜友誼｜獨白

曾志偉坦言聽到最後那句話超火大，更氣對方沒義氣，從此封殺那位A咖好友，兩人也不再見面，多日後，曾志偉突然想開，認為人生遇到知己不容易，不應該為小事鬧脾氣，便主動打給對方求和，兩人還約出來吃飯，重談往事並解開心結，而據《香港01》報導，曾志偉口中的A咖好友，應該就是「校長」譚詠麟。