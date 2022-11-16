靜宜大學連續二年榮獲青年署「大專校院推動職涯輔導全校類補助計畫案」，今年更拿下「全校類」最高補助款，全國僅七校獲得！（靜宜大學提供）

靜宜校方同時透過成果展及就業博覽會，呈現跨域實習、產學合作、創新創業等執行成果，協助學生穩健踏入職場。（靜宜大學提供）

靜宜大學透過四年一貫創新就業培力策略，全方位提升學生「探索力」、深化「軟實力」及厚植「求職與就業實力」，共創學生、學校與企業三贏。（靜宜大學提供）

靜宜大學創新以「職涯導師」協助學生自我探索；並定期邀請業界主管到校分享經驗，以強化教師的職涯輔導專業知能。（靜宜大學提供）

台中市靜宜大學再傳佳績！不僅連續兩年榮獲教育部青年署「大專校院推動職涯輔導全校類補助計畫案」，今年更勇奪「全校類」最高補助款，全國僅七校獲得！校方同時透過成果展及就業博覽會，呈現跨域實習、產學合作、創新創業等執行成果，協助學生畢業後穩健踏入職場。

靜宜大學副校長王孝熙指出，該校透過四年一貫創新就業培力策略，全方位提升學生「探索力」、深化「軟實力」及厚植「求職與就業實力」，共創學生、學校與企業三贏。

靜宜職產長魏清圳說，該校在大一新生「職涯探索期」透過CPAS「職業適性診斷測驗」，協助自我探索，瞭解性向及職涯發展。學生有學習目標及動機後，就有終身學習的動力！大二「職涯確立期」，藉由UCAN「共通職能診斷」，輔導學生撰寫「職涯學習規劃書」，協助瞭解產業趨勢，訂定學習及就業方向。

魏清圳表示，學生在大三時的「職涯強化期」，安排企業參訪與講座，並提供企業實習，學生能提前體驗面試、熟悉職場環境與產業發展，加強職涯發展深度。大四「職涯接軌期」，由專業職涯顧問與業師的協助完成特色履歷；透過產學合作，瞭解產業現況，成為產業所需專業人才。

靜宜也創新以「職涯導師」協助學生自我探索；並定期邀請業界主管到校分享經驗，以強化教師的職涯輔導專業知能。因應時代趨勢，校方特邀請業師錄製數位職輔課程，提供學生線上加強學習；「數位諮詢」服務也是一大特色，提升學生競爭力，順利接軌職場。

財務金融學系四年級翁翊淳說，參與青年署職輔計畫相關課程，讓她能掌握產業趨勢與職場現況；在學習履歷撰寫及面試技巧過程中，提升自信勇敢跨出職場人生的第一步。