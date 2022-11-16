秀傳醫療體系歷經8年市場探索與2年的緊密籌備，於2022年底正式成立「秀傳運動醫學中心」，16日舉辦啟動記者會，未來將協助運動員降低運動傷害的發生機率。

秀傳運動醫學中心16日啟動記者會現場眾星雲集，包括知名職棒球星胡金龍、林益全、王躍霖等出席力挺，上季效力T1台南台鋼獵鷹，於比賽受到阿基里斯腱斷裂大傷的蔡耀勛表示，從受傷後手術到復健訓練，都是在彰化秀傳醫院與運動醫學中心「一條龍」式進行，在主治醫師足踝主任陳彥宇醫師與運動醫學中心團隊無間的合作下，制定以科學儀器輔助復健訓練的計畫，讓術後訓練過程安全又有效率，也期許能夠在完整的運動醫學照護之下回到職業賽場，他並以過來人身份給予有相同狀況的運動員、運動愛好者建議幫助或經驗分享。

秀傳醫療體系在總裁黃明和、執行長黃靖媛、營運長陳秀珠與總院長黃士維的全力支持下，以彰化秀傳骨科胡名賢部長骨科部團隊，攜手各科別的菁英醫師團隊，於2022年底正式成立「秀傳運動醫學中心」。

彰化秀傳紀念醫院骨科部胡名賢部長表示，秀傳運動醫學中心成立後，運動科學團隊將使用科學儀器檢測客觀身體動態、靜態數據，提供主治醫師各項指標數據分析報告，用客觀數據輔助醫療評估，再由運動訓練教練依據醫囑建議，設計專屬運動恢復課程，透過三方結合讓運動處方箋系統化，真正達成檢測、訓練、醫療三者合在同一場域的目標。

此外，秀傳醫療體系與PLG福爾摩沙台新夢想家籃球隊即將合作的第6個賽季，正式加入「夢想守護計畫」行列，將運動醫療照護升級成「夢想守護計畫3.0」，上季夢想家射手吳松蔚於季前熱身賽即因腳踝嚴重扭傷，缺席超過三分之二賽季，但在受傷當下夢想守護計畫即刻啟動介入，由秀傳醫療體系進行就醫安排與治療計劃制定，順利讓吳松蔚在球季尾聲回歸賽場，並在傷後復出的第一場賽事就在受控管的時間內以8分鐘3顆三分彈攻勢宣告強勢回歸。