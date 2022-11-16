時序接近冬天，12月即將迎來耶誕節、跨年，全球最大婚外情約會網站Ashley Madison調查全台各縣市2022年冬日偷情指數，發現第一名的是桃園市，同時是全台開放式關係、多元伴侶制接受度最高的城市，而過去曾奪下偷情城市第一名的台北，這次連前十名都沒有，令人意外。

根據Ashley Madison婚外情約會網站統計2021年10月1日至2022年2月28日期間全台各城市的會員註冊人數發現，台灣2022年冬日偷情指數排名最高的10大城市第一名為桃園市，第二名台中市，第三名台南市，至於第四至第十名依序是高雄市、新竹市、基隆市、嘉義市、新北市、花蓮縣、新竹縣。

桃園市不只奪下2022年冬日全台偷情指數榜首，據Ashley Madison今夏公布的「夏日偷情指數」，桃園市也是第一，台中則是2022年夏日、冬日偷情指數都是第二名，而台南今年冬天擠下原本排名第三的高雄市，進入前三名。不過意外的是，大眾認為相對開放、過去曾奪下偷情城市排名第一的台北，今年卻沒有上榜。

Ashley Madison網站公關資深總監米斯（Isabella Mise）表示，這排名顯示了台灣在開放式關係或非一夫一妻制不再是社會道德規範下的禁忌話題，有更多人選擇傾聽內心、終於自我的渴望。但要如何處理婚外情、出軌衍伸的問題，也是一大考驗。