進入選前10天，基隆市長選情愈發激烈，民進黨基隆黨部、蔡適應競選總部16日接連出招猛打對手國民黨謝國樑陣營，但國民黨基隆市長候選人謝國樑指出，綠營企圖用這些方式影響選情，他將不會親自應對，將善用時間向選民問候、尋求支持。

民進黨基隆市黨部16日上午表示，接獲民眾陳情，指有二信合作社與二信中學的員工、師生，抱怨謝國樑為了選舉要求基層員工動員拉票。黨部主委蘇仁和表示，謝國樑不斷動用二信中學與二信合作社系統催票動員，謝國樑為了選舉長期動員二信系統，造成基層老師與員工困擾，實在難看！二信員工不欠謝國樑，更不是謝家奴才！前議員陳東財呼籲，如果謝國樑對員工提出任何不合理的要求，歡迎員工向蔡適應競總檢舉。

民進黨基市黨部主委蘇仁和（圖左2）召開記者會，痛批謝國樑利用二信集團員工為其助選。（張志康攝）

另外，蔡適應16日下午也召開記者會，他指出，日前他爆料二信捐贈土地給謝國樑後，謝國樑表示他不知情，後續又表示該地是做為紀念墓園使用，未來也不會開發。蔡適應表示，就在上次爆料的5.6萬坪土地旁，有一塊原為二信的林地，但民國62年二信將土地贈予謝國樑時年12歲的姑姑謝瑞真，後來這塊土地參與重劃，分回了200坪住宅區的土地，價值大增。

民進黨基隆市長候選人蔡適應16日召開記者會，爆料謝國樑家族曾透過「以小控大」方式，謀取土地重劃利益。（張志康攝）

蔡適應指出，這證明了謝國樑家族的確會透過這種「以小控大」的方式，從土地重劃獲取利益。他也質疑謝國樑參選市長，為的其實是獲取土地重劃利益。

對於綠營的指控，謝國樑競辦發言人余治明表示，二信合作社是金融單位，有相當嚴格的規定，二信是學校，老師們很有自主性，而台灣是一個自由民主開放的社會，每一個人都可以有自己的政治主張與立場表達，若是用強迫的手段，對於選舉來說未必加分的，所以我們絕對不會這麼做！

有關於謝清雲先生墓地事宜，余治明說到，謝謝蔡適應委員的建議，謝國樑會和家裡的長輩商量一下。

謝國樑說到，接下來不會再回應無謂的攻擊與抹黑謾駡，希望未來他擔任市長時，蔡適應委員能在立法院和自己一起並肩作戰，共同為基隆打拚！