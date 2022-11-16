市府16日舉行成果說明會，與會的副市長趙卿惠（第一排中）說，這項計畫從2020年開始推動，期待為台南爭取台61線第一個服務區。（張毓翎攝）

台南市政府完成「台61線西濱快速公路將軍區設置服務區可行性評估計畫」，將送交通部審核，擬定後續開發期程、預算執行等，市府16日舉行成果說明會，與會的副市長趙卿惠說，這項計畫從2020年開始推動，市長黃偉哲相當重視，期待為台南爭取台61線第一個服務區。

台61線北起新北市八里，南至台南市七股，全長300公里，全線不收費、重機可上路，許多台灣濱海風景都能盡收眼底；由於將軍位於台南境內的中間樞紐地帶，市府計畫將服務區設在將軍交流道南下匝道出口旁，希望連結周邊遊憩景點，帶動地方發展。

市府觀旅局16日在馬沙溝濱海活動中心舉辦將軍服務區的可行性評估計畫成果發表會，趙卿惠、觀旅局長郭貞慧、交通局長王銘德、雲嘉南濱海國家風景區管理處長陳煜川、將軍區長洪聰發、七股區長顏文穗、台南市議員方一峰等人出席。

郭貞慧說，將軍服務區開發基地範圍10.8公頃，都是雲嘉南風管處、國有財產署管轄的國有地，讓市府在土地的部分不用傷腦筋，而現在已完成可行性評估計畫，包含所需的經費，以及建築外觀等基礎建設都評估好了，現在就等中央審核後，做進一步指示。

趙卿惠指出，黃偉哲隨時關心將軍服務區的進度規畫，希望讓全台第一個台61線服務區能設在將軍，也希望地方鄉親繼續給予支持，使這個案子可以推動更完善順利。