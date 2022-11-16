大陸觀察者網報導，大陸國家發展改革委政研室副主任兼發言人孟瑋16日主持11月例行記者會。針對提問近日發改委推出關於進一步完善政策環境加大力度支持民間投資發展的政策文件。孟瑋回應，今年以來，民間投資增長持續低於整體投資增速，前3季僅增長2％。因此，需要激發民間投資活力，促進民間投資高品質發展。

孟瑋指出，民間投資是全社會固定資產投資的主力軍，也是提升投資品質、增強投資活力的關鍵力量。盡管面對疫情衝擊，今年前三季製造業民間投資仍然增長16.5％，比製造業整體投資增速高出6.4個百分點，呈現出較強的投資活力。但是，受大陸國內疫情反復、國際局勢急劇變化等因素影響，原材料成本上漲，市場需求不足，部分民營企業「增收不增利」，投資能力和意願受到制約。

此外，長期影響民間投資增長的融資難、融資貴等問題尚未的徹底解除，個別民營企業過快擴張、高槓桿融資等也影響到了自身的健康發展。今年以來，民間投資增長持續低於整體投資增速，前3季僅增長2％。因此，需要進一步加大政策支援力度，激發民間投資活力，促進民間投資高品質發展。

孟瑋表示，按照大陸國務院部署要求，發改委會同有關部門和單位，對民間投資面臨的突出困難進行了深入調研，在此基礎上，經報請國務院同意，近日印發《關於進一步完善政策環境加大力度支持民間投資發展的意見》，共提出6個方面的21項具體舉措，其中不少措施具有較強的創新性和針對性。

一是發揮項目牽引和政府投資撬動作用。從「十四五」規畫102項重大工程和國家重大戰略等明確的重點建設任務中，選擇具備一定收益水準、條件相對成熟的專案，多種方式吸引民間資本參與。

二是為民間投資項目落地創造更多便利條件。支持符合條件的民間投資專案納入各地區重點投資專案庫，加強用地（用海）、用能、用水、資金等要素保障。

三是引導民間投資高品質發展。支援平台經濟規範健康持續發展，鼓勵平台企業加快人工智慧、雲計算、區塊鏈、作業系統、處理器等領域重點項目建設；研究開展投資項目環境、社會和治理（ESG）評價，引導民間投資更加注重環境影響優化、社會責任擔當、治理機制完善。

四是鼓勵民間投資以多種方式盤活存量資產。在發行基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）時，對各類所有制企業一視同仁，加快推出民間投資專案。

五是促進民間投資健康發展。引導民營企業加強投資專案管理，不斷提高投資決策的科學性和精準性；在防止資本無序擴張的前提下，設立「紅綠燈」，推出一批「綠燈」投資案例，規範和引導資本健康發展。