法務部長蔡清祥致贈王宏恩（左）紀念品。（陳志賢攝）

法務部法制司檢察官陳思荔（右）與王宏恩對談。（陳志賢攝）

法務部為推廣兩公約人權教育，16日舉辦《兩公約十日談：人權速寫》人權影展，邀請布農族金曲獎歌手王宏恩擔任影展開幕嘉賓，暢談原住民文化傳承並實體播映《一起我們》紀錄片，並同步開播Podcast頻道「人權搜查客第2季」新節目。

法務部長蔡清祥致詞時表示，今年的人權線上影展別具巧思，活動名稱取自義大利文藝復興時期作家薄伽丘創作的文學鉅著《十日談》，故事以人類於疫情下之應變作為背景，對照相隔600多年後，世界各國同樣經歷疫情大流行，防疫已成為日常生活一部分，因此今年人權影展命名為《兩公約十日談：人權速寫》，目的是要以文學及創意表現手法，速寫人權意象，讓兩公約人權教育更增添藝文氣息，也期許社會莫忘全民齊心防疫寶貴經驗。

法務部表示，今年5月間順利完成《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》第三次國家報告國際審查的任務，讓我國持續接軌國際人權，贏得國際審查委員肯定。

法務部為進一步推動兩公約人權教育的工作，繼去年首次推出線上人權影展大獲好評後，今年持續策劃「兩公約十日談：人權速寫」線上影展，特別精選10部經典影片，並且同步開播Podcast頻道「人權搜查客第2季」新節目。

法務部表示，此次線上人權影展的10部經典影片，有探討兒少性剝削並在2020年於歐洲引發熱議的捷克紀錄片《我12歲，你介意嗎？》、更有由日本大師級動畫導演今敏執導的第一部動畫長片《藍色恐懼》延伸出精神衛生及健康權保護的思考、還有涉及網路審查員制度與言論自由權議題的《網路清道夫》等獲獎經典好戲。

法務部表示，為鼓勵民眾看人權電影、懂人權知識，自今天推出為期21天免費線上人權影展活動，歡迎民眾即日起到Giloo紀實影音平台線上申請免費序號，數量有限，觀影還有機會抽中Apple Watch、AirPods Pro等多項好禮，詳情請見本部人權大步走網頁。