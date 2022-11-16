「秋田小農果園」園主邱林玉秋堅持有機栽種已有6年多時間，所生產的紅龍果個個碩大飽滿、鮮甜多汁且通過有機驗證，更加安心安全。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

農委會鳳山熱帶園藝試驗分所日前舉辦「全國紅龍果優質果品評鑑會」，共有來自全國各地60組農民參加，經過一番激烈競爭，高雄市岡山區農會輔導的有機火龍果「秋田小農果園」脫穎而出，榮獲2022年度全國紅龍果優質果品（紅肉組）亞軍殊榮。

「秋田小農果園」園主邱林玉秋堅持有機栽種已有6年多時間，所生產的紅龍果個個碩大飽滿、鮮甜多汁且通過有機驗證，更加安心安全。

農業局表示，紅龍果產期為6至11月，台灣的主要種植縣市是南投、彰化、屏東、台南等地，高雄市種植面積約150公頃，產量雖不是全台最豐，品質卻是全台之最。

農友邱林秋玉非常注重飲食養生，與先生一起從農時就堅持有機種植，以食用安心為出發點，夫妻倆每年都自主參加政府及學術單位辦理的農作物種植課程，精益求精。

她說，紅龍果每年從暑假開始陸續採收，採收期間為保證品質，每天不間斷地巡田水、確認紅龍果熟度，熟度夠了才會採收裝箱出貨，就為了讓收到禮盒的客戶開箱就能吃到香甜的紅龍果，好品質讓送禮的客人面子十足，而客人的回饋就是他們夫妻倆堅持的動力。

高雄市政府農業局局長張清榮表示，對於高雄市有機紅龍果能獲獎感到榮幸，紅龍果果實除了豐富的維生素B、C及多種礦物質營養外，也有豐富的膳食纖維及果膠物質，是來自農田裡的紅寶石，美味與養生兼具，自用送禮都適宜。

農業局指出，紅龍果產期將屆，若想吃到優質美味又安心的紅龍果，要把握這剩下短短1個月的時間，手刀訂購，訂購請上臉書搜尋「秋田小農」粉絲專頁洽訂。