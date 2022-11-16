玄奘大學整合跨國、跨校學者專家與學術資源，所建立的台灣佛教研究中心，今(16)日於校內舉行開幕式。而校內的妙然書軒，也提供給該中心使用，將典藏海內外的台灣佛教相關主題實體資料與研究成果。

玄奘大學表示，台灣佛教研究中心邀請國內外55位研究人員，皆為長期關心本土佛教發展之資深學者，將投入的研究領域，包括：全球化與台灣佛教、佛教倫理研究、台灣佛教地圖與虛擬實境、台灣佛教口述歷史、台灣跨佛教傳統之交流與對話（漢傳佛教、南傳佛教、藏傳佛教、滇傳佛教、其他海內外傳承）、佛教文化與藝術、台灣民間佛教（齋教、釋教、法教等）、人間佛教與入世佛教（國際與兩岸學術會議）、印順學等9大項目。未來將逐年徵選「台灣佛教」相關主題之優良博碩士論文。

玄奘大學提到，妙然書軒建置RFID自動借書系統，是校內3座無人圖書館的第2座。輔興建完成後，曾因其古色古香，甚有特色，而被刊載於圖書館年鑑。

玄奘大學指出，本次台灣佛教研究中心開幕式中，視覺傳達設計學系主任吳敬堯，將於雲端教室發布他所創新設計的「向佛陀獻花」虛擬全息投影，讓來賓輪流戴上混合實境眼鏡（一架近新台幣20萬元），以虛擬花朵向虛擬的佛陀聖像獻花。

玄奘大學也說，該中心亦將展示初步建置之官方網站，並由吳敬堯現場展示他率領團隊製作的「台灣寺院巡禮―中華佛寺協會」虛擬實境範例。這將是中心推廣項目「台灣佛教地圖與虛擬實境」的首個成果，非常值得期待。