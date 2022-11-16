新竹縣竹東鎮第3選區李姓鎮民代表候選人，8日前往選區拜訪柳姓選民時，交付2000元現金尋求支持，查賄團隊獲悉後，火速蒐集證據將李姓鎮代候選人拘提到案，9日羈押禁見，經數日調查後，16日偵查終結，新竹地檢署以李姓鎮代候選人涉投票交付賄賂罪嫌提起公訴，受賄者柳女不起訴處分。

已連任4屆代表的李姓鎮代候選人，為民服務熱心勤快，此次為爭取5連霸，竟在8日前往選舉區內拜訪柳姓選民時，在柳女住處交付新台幣2000元現金買票，並口頭請託柳女投票支持當選，未料卻踩到地雷，讓新竹查賄團隊啟動查賄快打。

新竹地檢署8 日下午獲悉後，旋指派專責檢察官吳志中指揮偵辦，經蒐集相當證據後，於當晚將李姓鎮代候選人拘提到案，並經檢察官親赴竹東分局訊問後，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。全案偵查後，以李姓鎮代候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權人交付賄賂罪嫌，提起公訴。另李女已於偵查中自白犯行，請求法院依同法第99條第5項規定減輕其刑。