新竹市長選戰爭議不斷，日前民眾黨新竹市長候選人高虹安去拜會新竹縣長楊文科，傳讓林耕仁陣營後悔，當初突然收手不提告高虹安，讓國民黨失去收復新竹機會，對此，林耕仁強調，這都是道聽途說，認為高身為市長候選人的高度，應該把相關的疑點向社會大眾說清楚。

林耕仁今赴立法院國民黨團召開記者會，對於高虹安近日的助理費爭議，林耕仁認為，做為市長候選人的高度，應向社會大眾說明清楚，相關問題要請教高虹安。

傳林耕仁團隊內部後悔沒有繼續追打高虹安助理費，林耕仁表示，這都是道聽途說，對於新竹市長選舉，他們有自己的策略跟步調，很多事情都是外面謠傳，不是競總的主軸。

至於手上是否還有吹哨者提供的資料？林耕仁表示，吹哨者一直有給他們資料，但他們會先保留，依照選舉步調走，該怎麼做就怎麼做，並強調很多事情必須要由高虹安自己跟社會大眾說明，不是由他來說明。

林耕仁認為，新竹市民心中自有一把尺，就交由市民做判斷，高虹安身為市長候選人的高度，應該把相關的疑點向社會大眾說清楚。

此外，國民黨主席朱立倫稱「下架民進黨」是最大目標，是否包含高虹安勝選的選項？林耕仁強調，國民黨唯一提名林耕仁，政黨有政黨的核心價值，主席講的很清楚，應該由林耕仁來下架民進黨。