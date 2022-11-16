據韓媒報導，美國手機晶片大廠高通高層表示，未來該公司的晶片生產可能恢復分散代工模式。

高通資深副總裁Don McGuire在夏威夷舉行的「2022年高通驍龍高峰會」（Snapdragon Summit 2022）上表示，高通將會繼續與三星晶圓代工事業Samsung Foundry合作，計畫將晶片交由三星、台積電和格羅方德（GlobalFoundries）生產，而這將取決於這些公司未來的技術成熟度。

目前高通已將其所有4奈米和3奈米晶片生產交給全球最大晶圓代工廠台積電。

McGuire的談話顯示高通可能為了新的節點，如閘極環繞式（GAA）技術，再度向Samsung Foundry下單。

在這場公司重大活動上，高通發布其最新的應用處理器「驍龍8 Gen 2」（Snapdragon 8 Gen 2），同樣採用高通新的繪圖處理器（GPU），其CPU效能提升40%，人工智慧（AI）性能是前一代的4.35倍，處理速度提升25%。

「驍龍8 Gen 2」將採用台積電的4奈米節點製程，其前一代 「驍龍8 Gen 1」（Snapdragon 8 Gen 1）最初是交由Samsung Foundry代工，但高通在去年下半年將訂單轉交給台積電，據傳這是因為三星的4奈米製程良率太低，也因為如此，高通也將把3奈米訂單交給台積電。

McGuire表示，高通的訂單量太大，無法只向單一家晶圓代工廠採購，而引進數家晶圓代工廠在供應、價格和規模方面都對高通有利。他並表示，除了智慧手機晶片以外，高通也需要多家代工廠來擴大其他事業版圖。