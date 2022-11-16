合庫金(5880)今日召開線上法說，總經理陳美足表示，通膨、升息及地緣政治等因素持續影響全球經濟成長，第四季需觀察通膨是否獲得控制、聯準會升息縮表時間點、中國大陸解封後供應鏈恢復穩定等指標，預期資產品質將持穩，對明年放款成長及資本品質均審慎看待。

對於明年國內房市看法，合庫金認為，在央行與相關部會祭出穩定房價措施，加上美國聯準會持續升息影響，預期明年房市交易量將減緩，但由於建材持續漲價，使房價欲跌不易。整體而言，房市將呈現交易量走跌、但價格緩步下修態勢。

合庫金2022年前10月自結合併淨收益428.94億元、年減6.09％，歸屬母公司稅後淨利163.4億元、年減6.8％，每股盈餘1.17元。其中，核心子公司合庫銀自結合併淨收益395.53億元、年減2.42％，稅後淨利152.6億元、年減3.2％，每股盈餘1.39元。

展望第四季，陳美足指出，全球仍受通膨影響，主要國家央行貨幣緊縮腳步持續，加上俄烏戰爭尚未趨緩、歐洲能源供應仍具不確定性、中國大陸仍採取清零政策，均將影響民間消費力道，衝擊製造業景氣及全球經濟成長。

而明年全球經濟成長預期將趨緩，陳美足認為，國內受全球景氣影響，特別是半導體產業面臨庫存調整壓力，預期出口將因此下滑。不過，由於國內疫情受控、民間消費回溫，有助於提升國內景氣、就業及薪資，預期使明年國內景氣預期將持平。

面對金融市場變動，陳美足表示，合庫金將積極掌握升息趨勢，擴大利差收益、精進核心業務等優勢，強化風險資產組合，靈活調整財務策略、擴增海外業務規模、加速數位轉型、掌握永續商機，以穩健經營、持續締造佳績。

合庫金對明年放款成長、資產品質均審慎看待，將積極推展中小企業放款。而LED晶片廠新世紀宣布將停業並聲請破產，雖不便透露曝險金額，但放款有提供廠房設備擔保，預估損失金額不大，將依法規提列備呆，預期第四季資產品質將與第三季相當。