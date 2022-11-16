妮妮使用偽造載有不實資料居留證。（移民署新北市專勤隊提供）

印尼籍47歲女子妮妮（化名）2018年間花費3000萬印尼盾（約新台幣6萬1732元），在印尼偽造身分證、戶口名簿，順利申辦護照來台工作，今年10月因逾期停留遭我國警方查獲，移民署新北市專勤隊清查妮妮身分時察覺有異，深入調查查出不法情事，以違反入出國及移民法及偽造文書罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北專勤隊調查，妮妮為求來台工作且不希望真實身分留有不良紀錄，2018年花費3000萬印尼盾偽造身分證、戶口名簿，透過仲介公司申辦護照於2019年順利來台，入境後再以印尼盾660萬（約新台幣1萬3860元）代價，向已返國的印尼女性友人借用健保卡正本，再提供個人大頭照及健保卡向1對年籍不詳的越南夫妻，以新台幣4000元取得偽造居留證，順利在醫院從事看護工作，並持健保卡進行新冠肺炎檢測及接種疫苗，以符合院方防疫要求。

今年10月間妮妮因在台逾期停留遭警方查獲，移送移民署新北市專勤隊，移民官深入清查後發覺上情。新北市專勤隊隊長莊懿強表示，冒用他人身分或行使偽（變）照證件，或提供個人身分證件借予他人使用，皆涉及偽造文書刑責，恐面臨最重5年有期徒刑。

莊懿強提醒國內雇主，聘僱外國人前應積極查證身分真偽並將所提供證件拍照或影印存證，非法容留或是聘僱未經許可、許可失效或他人申請聘僱之外國人從事工作，均違反就業服務法規定，最高可處罰鍰75萬元。