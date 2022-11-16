周三公布的官方數據顯示，在高漲的能源帳單和食品價格之下，英國十月通膨率創下近41年新高。而本周四，英國財政部長Jeremy Hunt即將公布新的措施，增加稅收和削減支出，以控制物價上漲。

英國國家統計局(ONS)周三表示，十月消費者物價指數年增11.1%，為自1981年10月以來新高，並較九月的年增10.1%，再次大幅上揚。路透調查經濟學家此前的預測為增加10.7%。

統計局表示，如果沒有政府進行干預，將家庭的能源帳單均價限制在每年2500英鎊(約2960美元)，十月的通膨率可能已經飆升到13.8%。

統計局指出，食品和非酒類飲料價格大漲，漲幅為1977年以來最高，並對收入最低的人群造成傷害。

財長Hunt在回應這些數據時表示，必須做出「艱難但必要」的決定，以應對不斷上漲的物價。Hunt將於周四公佈新的預算書。

財長在聲明中說：「我們的職責是協助英國央行(BoE)履行其使命，透過負責任地處理國家財政問題，使得通膨回復到目標水準」。

英國國家統計局表示，由於能源和食品在貧窮家庭支出中的佔比較高，因此最低收入家庭所面臨的通膨衝擊，要比最富裕家庭更為巨大。

報告稱，最低收入家庭所面臨的通膨率為11.9%，而最高收入家庭的通膨率為10.5%。