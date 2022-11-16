不少上班族工作忙碌，平時會靠喝咖啡提神，不過喝太多容易咖啡因過量，而且若又含糖，一不小心熱量也會超標，到底該怎麼辦？營養師提到，不少天然食材有提神的效果，對此列出9種可抗疲勞的食物，例如牛蒡、藍莓、燕麥、堅果等。

營養師余朱青在臉書粉專表示，燕麥、堅果、鷹嘴豆、藍莓、豆芽、菠菜、薄荷、香蕉、牛蒡9種食物有提神效果，例如燕麥富含膳食纖維，有幫助穩定血糖的作用，血糖起伏沒有過大，就不容易產生疲憊感，適量攝取燕麥能幫助消化，而且燕麥屬於全穀雜類，也就是澱粉，與牛奶的營養成份不同，適合乳糖不耐症的人。

另外香蕉也很推薦民眾食用，當上班想睡覺，或運動後昏沉沒力氣，補充含鉀的香蕉能迅速恢復體力，有時身體覺得疲勞，可能是長時間看電腦或手機，用眼過度造成疲憊感，此時可以搭配富含花青素的藍莓，有助眼睛放鬆，最重要的就是多喝水，水能增進血液循環，代謝掉堆積在體內的廢物，還可以能消除疲勞。

營養師邱歆妘也曾說明，咖啡的「假清醒」是暫時的，一旦咖啡因作用消失，身體就會變得更疲憊、更想睡，咖啡因會「欺騙」大腦，讓大腦誤以為身體不需休息，記憶力與專注力才會提高，不過長期用咖啡因欺騙大腦，大腦會產生耐受性，之後就需使用更多咖啡因才能達到清醒，除了靠飲食消除疲勞感，做些運動或曬太陽也能恢復精神。