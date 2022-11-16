開車上路有時難免發生意外，如果剛好和名貴車輛發生小車禍，這時沒保超額險恐怕將大失血。一位網友今日分享，有人和保時捷凱燕發生追撞事故，沒想到最後維修費用高達90萬餘元。律師林智群則直言，「車子比較貴講話就是比較大聲」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，開車上路真的要買超額險，「不然輕輕追撞就要賠90幾萬⋯」；從附上的修理帳單照片可以發現，凱燕的修理費用將近86萬，加上5%稅費後價格高達90萬餘元，可以說是相當驚人。

一名網友分享保時捷凱燕的修車費用高達90萬餘元。（翻攝自爆廢公社公開版臉書）

林智群感嘆，「我超額險買2000多萬，就是為了避免這種事情」，分析一般人開1百萬元的車若和1千萬名車發生碰撞，對方過失比例70%、一般人過失比例30%，對方修車費＋價值貶損是300萬，一般人就要賠償30%的90萬，一般人獲得的修車費＋價值貶損是30萬，對方賠償70%也只有21萬元，互相抵銷後還得賠償對方69萬元，明明錯的比較少可是結果要賠對方錢，「車子比較貴講話就是比較大聲」。

對此，許多網友紛紛回應，「還好我連機車都有超額，可賠到500萬」、「開車騎車沒車保險的，還是別上路害人」、「超額一年好像才400元的樣子」、「小弟不才，幾年前福斯撞Macan，當下不自主的流了兩行清淚」、「超額險1千萬一年保費也就２千有找，千萬別省」。