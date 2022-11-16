瑞磁（ABC-KY，6598）16日表示，看好傳染病檢測將是後疫情時代的常態性需求，將領先推出真菌與性傳染病二項研究用（RUO）檢測新品，並進行自動化檢測系統MDx3000的改版，提升下一世代檢測產品競爭力。目前在手訂單明朗，樂觀看待今、明年營運發展。

營運漸入佳境的瑞磁，前10月合併營收達3.01億元，年成長24.5％。唯因投入較高的行銷推廣費用和美國物價攀升等因素，累計前三季仍呈現虧損，每股虧損1.83元。

美國營運中心執行長Chris Bernard表示，美國市場的新冠肺炎檢測需求持續下滑，政府同時正考慮縮限高目標數的檢測給付上限，對於缺乏彈性保險給付申請機制的廠商是一個危險信號，而瑞磁能提供掩蔽（Masking）功能，讓實驗室彈性挑選檢測項目與出報告的項目，以符合保險給付上限，保障客戶利潤，創造客戶與瑞磁的雙贏局面。

Chris Bernard進一步表示，瑞磁的營運模式採取平台授權與體外診斷試劑（IVD）銷售雙軌並進。目前授權客戶的營收貢獻穩定，明年營運重心將推進IVD業務的加速成長。瑞磁已經與6大全球知名檢測廠商洽談共同行銷方案、並鎖定至少美國1家、美國以外1家作為主要合作夥伴，透過產品特性互補，創造利基。

新產品開發方面，瑞磁聚焦具市場差異化的利基產品，並先以RUO版本進入市場，根據市場反饋再進行美國FDA 510k的申請規劃。明年目標將推出真菌檢測試劑（Fungal）、性傳染病檢測試劑（STI）二項RUO用檢測新品。

目前真菌特異性分析試劑ASR已開發完成28項，傳統的真菌檢測多透過培養，耗時2至6周，而瑞磁的真菌ASR透過PCR方法，僅需數小時內便可完成。RUO版本更能依據患者症狀一次檢測至多達28種真菌目標。瑞磁並委任John Hopkins University Hospital團隊合作開發RUO版本的應用與推廣，預期2023年下半年進入市場。

性傳染病檢測STI預計2023年下半年推出，2024年上半年則再推出性傳染病結合抗藥性基因的同步檢測試劑（STI+AMR），皆採取RUO模式率先卡位市場。其中，STI+AMR將是市場首次以通過美國FDA認證的儀器平台進行性傳染病與抗藥性基因的同步檢測，進而提供正確的治療方式。

此外，瑞磁也將進行自動化檢測系統MDx3000的改版，以提升下一世代檢測產品的競爭力。目前規劃於2024年下半年完成MDx3000的檢測半定量功能，瞄準泌尿道感染（UTI）與陰道炎（Vaginitis）二大具高速成長的分子檢測市場商機。

展望未來，平台授權業務在主力客戶愛德士（Idexx）擴大商化應用開發，而IVD業務在組建自有銷售團隊，展開全力衝刺，在二大核心業務皆正向發展下，對今年與明年營運抱持審慎樂觀。