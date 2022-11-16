新竹市第11屆市長選舉公辦電視政見發表會16日下午登場，6位市長候選人經抽籤後，發言次序依序為民眾黨高虹安率先上台，國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹則分別抽中序號2號、4號。林耕仁說自己有肩膀有責任，誓言把過去光榮找回來。沈慧虹則侃侃而談「超級城市」願景，也以正面態度回應關於新竹棒球場問題，強調市長應要能傾聽民眾聲音，廉能愛民、以德服眾。

高虹安抽到發言次序1號率先上台，一開場就先說明自己的學經歷，她是首次以個人名義投入市長選舉，她認為政治不應該是派系口水戰，而應該實事求是，發現問題、解決問題，她強調自己從基層出發，最了解基層需求。

高虹安說，新竹是台灣的科技首都，科技產業在國際有相當高的知名度，還有傲人的大學城，都是得天獨厚的條件，因此新竹市更需要有真正從科技出身、真正了解產業需求，以及跳出傳統政治框架的市長來領導，並打造新竹成為「國際科技都」。

而在政見方面，高虹安首推「大新竹合作」，她指出，竹科有超過600家廠商，還有16萬從業人口，可惜卻缺乏新竹縣市合作和有效溝通，她認為縣市往來密切，需要以園區為中心進行縣市合作，解決交通、環境、產業、土地產權等民生問題，透過溝通、合作創造雙贏。

她也提到上周帶著新竹縣市整合平台的政見，和新竹縣長楊文科請益，並取得初步共識，未來也將召開各層級小組會議，討論大新竹如何共享資源。她也提出古都新竹風華再現、加速提升公共污水下水道接管率、新竹好學，以及正派執政工程不灌水等政見。

緊接著林耕仁抽到次序2號，他以台語說自己出身基層清潔工，一路走來與科學園區一起成長，他認為過去這幾年，前新竹市長林智堅不敢面對議會、選民和問題，是很多事情無法推動的主因，也批評新竹棒球場打了2天就停賽，新竹動物園遇死不補，僅剩下30幾種動物，令人痛心且無法接受。

林耕仁指出，新竹人很善良也最有智慧，但是這段時間以來，新竹人的生活愈來愈痛苦，物價水準那麼高，相對的人民生活感受卻不同，林耕仁承諾，當選後要做最照顧市民的市長，要跟市民站在同一邊，而不是對立面。

在政見方面，林耕仁承諾會把錢用在市民的身上，幫所有市民保「安心平安險」，也會從東門市場來著手，讓東門商圈復甦、活絡周邊商圈。他也向東區選民承諾，明年3月就編預算，來優先銜接空橋，讓孩子上學更安全，也會在光埔二期找地蓋文中文小學校，舒緩就近入學問題。

至於交通問題，林耕仁則希望透過檢討進入園區主要道路和路口號誌秒數，來排解嚴重塞車，最後會從5大面向提出舒適減壓政見，一定要讓市民住的安心、交通人行便捷、城市質感、就近入學，公托百分百、臨托三加一等，照顧長輩、小孩，讓家長上班沒有後顧之憂。

抽到4號的沈慧虹，談到自己是交通運輸相關科系畢業，從事公職後也投入交通業務，從過去台北市停車場多目標使用到YouBike系統建置，讓她有自信比起其他候選人，能做一個擁有交通專業的市長。

沈慧虹也表示將推動3項攸關新竹發展的交通建設，包括啟動客雅大道向東延伸計畫，讓香山一路連結到竹科，還要持續推動新竹輕軌，透過軌道運輸串連新竹各區域，同時活化車站周邊土地，重新進行都市計畫，帶動舊城區發展，並新設3座跨縣市橋梁，讓大新竹生活圈更加完善。

沈慧虹也回顧過去8年政績，推動超過千項建設和計畫，此外，針對棒球場不實訊息，沈慧虹也利用機會嚴正澄清，有關人民納稅錢的運用，無論是內部管控或者外部監督從來沒少過，就是要讓每一分預算都花在刀口上，這也是她從事公職30多年來給予自己的要求，並強調面對公共工程問題，市府團隊都秉持面對錯誤，並且修正到好的態度。

沈慧虹說，自從參選至今超過4個月，已經舉辦了70場政策說明會，並發表6大願景「先進軌道」、「科技首都」、「舊城再起」、「宜居生活」、「幸福家倍」和「未來教育」其中包含25項主題政策，總計超過100項政見，致力將新竹打造成「超級城市」，接下來也​會繼續站路口、掃市場，帶著車隊到大街小巷掃街，爭取市民的認同和支持​。