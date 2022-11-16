TZUBI 開心果。（OATLY提供）

黑糖可可燕麥奶(熱)。（OATLY提供）

焦糖摩卡燕麥奶。（OATLY提供）

瑞典品牌OATLY燕麥奶進駐2022年臺灣國際咖啡展，新生活日常展位（L528），自11月18日至21日期間內每日皆有不同咖啡名店客座，讓燕麥穀香與咖啡香交織的燕麥奶特調成為生活日常。

延續去年2021年人氣展位，OATLY攜手四大人氣咖啡名店聯名客座，包含拉花冠軍兼社群紅人林奐創辦的Tzubi（臺北東區）、木質調質感系英倫風咖啡廳STONE espresso bar ＆ coffee roaster（臺北大安）、日本精品咖啡廳海外第一間分店來自日本福岡冠軍的咖啡店REC COFFEE（臺中），還有以全黑和全白裝潢、兼具高品質與親近消費者的服務而備受喜愛的BLACK CAFE黑咖啡（臺北永和店、溫州店），將在此快閃展位中專為OATLY獨家推出限定燕麥奶特調。

現場還有有獎徵答獲取搖獎機會，即有機會獲得燕麥奶茶（使用頂級飲品品牌－SOMA茶湯）、OATLY霜淇淋、新生活日常拍貼宣言體驗，現場可全方位體驗瑞典品牌OATLY生活方式。