馬來西亞女星李元玲（本名：李美玲）是大陸知名鋼琴家李雲迪的徒弟，因高超琴藝被封為「鋼琴女神」，她以32C火辣上圍和纖細魔鬼身材迅速在網路上走紅，因被范冰冰的助理發掘進入演藝圈，曾到香港發展出演多部電影，時常透過社群平台和粉絲交流的她，近日曬出一組不科學美照，小蠻腰比腿還細，讓網友都看呆了。

李元玲今（16日）在Instagram發文：「我平時都在吃什麼？堅持了5年已經不叫堅持，是一種習慣。」她曬出多張照片，自拍照中李元玲只穿著內衣，上圍相當豐滿，蜜桃臀形狀誘人，不過腰間曲線卻讓人看傻眼，小腹沒有一絲贅肉，還能看見緊實肌肉線條，且水蛇腰比雙腿還細，不科學比例讓7.2萬網友看到傻眼。

李元玲也曬出她吃的食物照片，可以看出來她吃的並不多，且大多都是原型食物，有肉有菜有蛋，營養均衡又能維持身材，她的料理方式幾乎靠水煮，用胡椒粉調味，都吃少油、少鹽的健康餐，難怪身材這麼好。許多粉絲驚訝直呼：「腰真的好美」、「這個腰太厲害」、「天哪，妳能吃飽嗎？」、「漫畫腰，自律真的很重要」、「身材太完美，真的是女神」、「佩服妳的恆心和毅力，仙氣動人」、「太扯了」。

李元玲擁有不科學水蛇腰。（圖／cathrynli Instagram）

其實李元玲並非天生就有女神身材，她曾曬出8年前的照片，當時雖然漂亮，但身材和現在有些落差，小腹看起來略微肉感，之後她踏上健身的道路才達成完美體態。