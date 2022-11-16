台北家扶於今天邀請在鍋香料理大賽得獎的家庭，帶著自己的獨家料理來到現場，其中樂寶媽媽分享，是這道「樂寶滷味」，讓自己帶著二兒子-唐寶寶樂樂重燃希望。

5年前樂寶出生檢查是唐寶寶的那時，媽媽遭遇人生重大的打擊，除了特殊需求衍伸的照顧費用之外，也擔憂著樂寶的未來該怎麼辦，生活的困境讓媽媽險些左思右想，大兒子鼓勵媽媽用自己最愛的滷味創業，燃起媽媽心中的希望，期待樂寶滷味可以幫助樂寶成長。

台北家扶發現，受到疫情影響，孩子在家的時間變長，家長在家中烹煮的頻率增加，然而不斷飆漲的物價，增加了額外的負擔，而為了節省三餐支出所以自己煮，但鍋具使用年限到了要更換，卻又是另一筆費用。

台北家扶看見家庭的需求，在今年歲末園遊會為家庭募集多功能料理鍋及生活物資。台北家扶主任謝曉雯表示，以往都會於歲末寒冬之際舉辦園遊會，讓家庭過個好年、享受親子同遊的美好。

台北家扶將在12月舉辦「家扶出好料 理出幸福感」歲末送暖園遊會，但今年從9月開始號召民眾募集福袋，卻僅募到3成，台北家扶擔憂無法及時在活動當日為扶助家庭送上料理鍋，希望因應防疫期間家庭烹煮需求增加所募集，盼社會大眾一起用愛心幫助家扶弱勢家庭，擴大善的漣漪。