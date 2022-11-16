懷孕是令人喜悅的人生大事，但當孩子意外報到，恐怕會讓人措手不及、人生規劃大亂。許多人對於避孕有錯誤的觀念，以為有戴保險套、計算好排卵期就沒事，甚至特別選在月經期間進行性行為，卻還是意外懷孕！婦產科醫師提醒，不太建議月經期間發生性行為，不僅無法保證避孕效果，還可能導致經血逆流，引發子宮內膜異位。

台灣婦產科醫學會前副理事長王孫斌表示，避孕方式逐漸進步，顯示現代女性的自主性增加，保險套是歷史悠久的避孕方式，對於預防性病有很好的效果，但仍有10％失敗率，尤其許多人沒有全程戴套，但其實在射精前的分泌物中也帶有精蟲，仍可能導致懷孕。

婦產科醫師郭安妮表示，臨床上發現有些人會以計算排卵期來避孕，但仍然意外懷孕，「因為女生不是機器人，沒辦法設定何時排卵」，情緒和壓力都可能導致生理週期變化，難以精準計算安全期和危險期。

郭安妮分享，曾有一對情侶為了避開排卵期，特別選在女生月經來潮時發生性行為，結果還是「中獎」，這才知道原來是排卵性出血，並非月經出血。她提醒，性行為時的強烈撞擊，可能加劇經血逆流，導致子宮內膜異位，且女性在經期時免疫力較弱，性行為後容易發生感染，因此不建議在月經期間發生性行為，更不能當作避孕方式。

目前臨床上常見的避孕方式包括口服避孕藥、安裝子宮內避孕器、結紮手術等。王孫斌說明，避孕藥目前已經發展到第四代，不像過去的藥物容易出現發胖、長痘痘、毛髮變多等副作用，是不錯的避孕方式，但必須每天服用。

郭安妮提醒，正統的口服避孕藥需要規則服用，不能漏吃，才能抑制整個月不排卵；至於事後避孕藥則是緊急措施，在每次性行為結束之後服用，原理是延後排卵，但如果正值排卵期，恐怕還是會受孕，因此不能作為常規避孕方式。

另外像是避孕環、子宮內投藥系統等，都屬於荷爾蒙避孕法；如果排斥使用藥物，則可選擇子宮內避孕器，原理是干擾受精卵著床，而達到避孕目的。王孫斌指出，目前國內普遍使用含銅避孕器，也可選擇安裝過程簡易的避孕球，避孕效果佳。

王孫斌指出，子宮內避孕器須由婦產科醫師安裝，裝置後可能出現輕微出血、分泌物變多的情形，通常觀察一段時間就會緩解；由於避孕器裝置後仍有移位風險，可能失去避孕效果，建議每半年回診一次接受超音波檢查。