the microwave was 𝘾𝙊𝙊𝙆𝙄𝙉 tonight ♨️

@terencedavisjr led all scorers with 31 PTS, 9 REB, 4 AST, & 3 STL. pic.twitter.com/GrhZeEWSC7 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 16, 2022

籃網控衛厄文（Kyrie Irving）還未解決反猶風波，球隊已經被對手徹底打爆。16日籃網客場對戰國王，居然在沒有延長賽的情況下被國王狂掃153分，改寫籃網隊史在正規賽裡的最多失分紀錄！籃網大將杜蘭特（Kevin Durant）砍下27分只是杯水車薪，杜蘭特說：「他們一直投進，嚴重打擊我們士氣，我們並非沒有努力，但對手的表現更好。」

國王團隊命中率幾達6成之譜，上半場一度「連進10球」，外線41投20中，替補後衛泰倫斯戴維斯（Terence Davis）飆進7顆三分球拿31分。國王上半場打完73比54大幅領先，第三節又是毫不留情再砍42分，全隊第100分出現的時候，第三節還剩下5分多鐘。末節國王隊也不防守了，終場前50多秒，歐克帕拉（KZ Okpala）兩罰俱中湊足國王150分，泰倫斯戴維斯外線補刀，最後比數為153比121。

籃網被打得太慘，杜蘭特末節直接退場休息，雙方拉上全數板凳球員，總計26人有得分進帳。這場是國王難得的全美轉播賽事，每個板凳都賣力表現，由於火力平均，只有泰倫斯戴維斯拿到超過20分。

總教練凡恩（Jacque Vaughn）剛接掌籃網的幾場比賽，失分有明顯下降，然而近兩戰都被得很多分，此戰更是爛到改寫隊史紀錄。凡恩歸咎於籃網球員前面兩場在洛杉磯（對戰快艇與湖人）打得太辛苦還沒回復。