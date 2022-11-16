陳昇新專輯《他鄉》封面發想，是想找空中的一朵雲。（陳俊吉攝）

陳昇宣布將舉辦第28次跨年演唱會，將在台北國際會議中心開唱。（陳俊吉攝）

陳昇將舉辦第28次跨年演唱會，跟歌迷迎接2023年第一道曙光。（陳俊吉攝）

陳昇今（16日）宣布將於12月31日舉辦第28次跨年演唱會，與歌迷一同迎接2023年。今年的演唱會取名《他鄉》，與他的最新專輯同名。記者會上他首唱新歌〈他鄉〉，坦承在辦公室聽到間奏的口琴聲，總是忍不住思念離去的親人而落淚「偷哭一下不行嗎？」反問「他們究竟去了哪？去山上？怎麼跑到那個格子裡去？」

陳昇提到今年聽張艾嘉告知作家張北海過世的消息，讓他憶起許多往事，新專輯寫給失去的親人、友情，寫給分手的戀人，寫給飄走的那朵雲，寫給離去的一切。他的父母都長眠在金寶山，對方曾提議他辦音樂會，「那我能得到什麼，不就兩個窟窿嗎？」他說有故意很努力的把生死看淡，但夜晚躺在床上還是會想「怎麼算都沒剩幾年了」，而要做的事情很多，也還有很多地方沒去過，時間要抓緊一點。

他有感而發表示，這十年世界變得非常焦慮，「最大的禍害，就是你們面前打的（電腦），讓世界變快，也變得焦躁，因此，我沒有網路、沒有電腦，我笨，我一一直用手寫，就連我的Ａ片都是光碟，我沒辦法玩電腦，讓人生進入另一個介面，我是在提防它」。

他大嘆時間不夠用，今年上半年都在創作，完成十數幅巨型畫作參加了高雄美術館的「夢河」聯展，「我沒有穿衣服在畫圖的，只穿一條短褲，因為身上都油漆」，完成畫作後他又馬上製作新專輯，已完成第41張專輯，將於12月發片。他還跟團隊約好了，明年2月22日要去菲律賓騎腳踏車，未來終極目標是想去南極火地島。

談到跨年演唱會如何選歌，他表示已選42首歌，「芭樂歌雖然唱了一千零一次，一千零二次還是有不同的趣味，我們是服務業啊！我們得努力滿足大家的需要。」。他自認最受歡迎的演出必唱曲包括〈把悲傷留給自己〉，〈鼓聲若響〉，〈北京一夜〉。

陳昇今年將在台北國際中心舉辦「他鄉2023跨年演唱會」，也將加開「線上同步演唱會」，讓全球歌迷都能全程無時差地參與精彩的跨年演出，門票將於11月18日晚上7點開賣，可KKTIX售票網。