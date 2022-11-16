關鍵字：中日商定，曼谷，亞太經合會議，領導人非正式會議，習近平，日本首相，岸田文雄，雙邊會晤，首次正式會晤，中日關係，共同關心，國際地區問題

中國外交部發言人毛寧16日主持例行記者會。有記者就中日領導人會晤提問。毛寧回應，經中日雙方商定，在曼谷亞太經合會議第二十九次領導人非正式會議期間，中國國家主席習近平將與日本首相岸田文雄舉行雙邊會晤。這是兩國領導人首次正式會晤，具有重要意義。雙方屆時將就中日關係和共同關心的國際地區問題交換意見。

毛寧表示，中日互為近鄰，同為地區重要國家。今年是中日邦交正常化50周年，雙方應順應潮流大勢，堅持和平友好，深化互利合作，妥善管控分歧，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

日本內閣官房長官松野博一昨天已證實，岸田文雄將在泰國舉行的亞太經合會期間，與習近平舉行會議。時間點就安排在17日。

據悉，在新冠疫情前，習近平有意國是訪問日本，但後續兩國關係不佳，今年是中日建交50周年互動仍冷淡。外界預期這場中日峰會，兩國領導人將聚焦釣魚台等領土爭議及台海情勢。