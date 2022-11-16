台北市大安區復興南路二段一排逾53年老公寓，原老舊房屋改建，整合困難重重，在寶舖全透明的溝通之下，與地主互信並達成共識，如同羅斯福路改建案，皆迅速於一年內整合成功。預計112年推出寶舖第二棟全透明原生健康建築，也讓台北市重建整合成功案例再添一筆。

據悉，該區樓房為民國58年所建，地主們多年前即有重建的需求意願，但深知整合之路耗時耗力，建商合建負面新聞更是屢出不窮的情況下，只能勤做功課、多方打聽，這才找上長期於大安區默默精耕只蓋健康好房子的寶舖建設。

如今地主整合成功，地主均感喜悅，也表示一路來雖漫長艱辛，但慶幸寶舖建設居中協調各方需求，成為此案最大的加速器，不必再耗費更長久的等待。今（16日）住戶們與寶舖團隊一同在現地舉辦宣告儀式，不但透過建築拼圖象徵各方要角缺一不可，也高掛歡慶的紅布條宣告合建達成，共慶這難得可貴的一刻。

活動上，更有住戶表示多年住在破舊的房屋內裡，因嫌修繕麻煩長期不予理會，但近年開始意識到居家環境的重要，寶舖的土地開發人員，同時也是WELL AP 國際健康建築規畫師，在多次前往拜訪與經檢測儀器勘查下，發現該生活環境在各方面數據顯示有害，不但甲醛超越標準十倍以上、濕度更高於90％，早已不符合健康原則，成為整合此案最大的動力之一。

寶舖建設董事長劉克健表示，復興南路一直以來是台北市的重要幹道，現在卻多為老宅，不但有礙人體健康，更造成市容老舊，城市街廓有賴多方合力煥然一新，寶舖希望為首推出獨一無二的美學建築。該基地位於台北捷運大安站、科技大樓站一帶，交通機能四通八達，極其便利，且周邊有大安森林公園、台灣大學、仁愛醫院、北師美術館，區位條件佳，重建前為屋齡53年的4層樓老舊建築物，重建後規劃興建住宅大樓，耐震設計係數高達0.4G ，大幅提升居住安全品質。

根據內政部統計資料指出，台北市屋齡40年以上的老宅比例已突破四成大關，12個行政區中又以大安區居冠，老宅數量超越4萬戶以上，更有不少老舊住宅屬於病態建築，恐將危害住戶健康。營建署7月發布全國危老重建申請案件逾3000件，台北市申請案量更居全國之冠，核准案件也多達700件以上，顯示市民對於居住安全及健康權利日漸在乎。本案為原地主與寶舖建設合作整合後提出申請，寶舖建設表示：「『全透明原生健康建築』是我們今年啟動的品牌價值，在獨家八大安全系統、六大數據、五大核心的嚴謹管理下透明公開，並站在地主角度思考創造更大價值，而非過往習以為常的分配比例，價值才是真正成案的關鍵因素。」寶舖建設期許加速危險老舊住宅重建，推行居住安全，更落實住戶真正的健康權利。