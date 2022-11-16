彰化1名91歲的阿嬤罹患罕見疾病，年初時右手臂竟長出1根長達7公分的怪異綠角，附近鄰居議論紛紛，阿嬤家人將奶奶帶到桃園龍德宮問四媽祖，沒想到媽祖竟指名找彰化秀傳醫院外科醫師黃漢斌，黃漢斌得知後覺得相當神奇，竟然有會有「仙界轉診單」這種事情，而奶奶手臂上的俗稱「皮角」，在黃漢斌手術下，順利切除。

降落、降落、龍德宮四媽祖降落，唯一指定「彰化秀傳醫院外科醫師黃漢斌」，黃漢斌將此事經過貼在臉書與民眾分享，他說當時阿嬤右前臂被紗布包紮著，都難掩詭異的病灶，阿嬤手臂上長角，大概長7公分，寬4公分，更神奇的是家屬遞上來的「仙界轉診單」。

黃漢斌表示，家屬說「仙界轉診單」是北部的四媽（媽祖），指名道姓要他們到秀傳找黃醫師，家屬還說原本想帶奶奶到台北治療，是媽祖指名要找黃醫師，這也讓原本看到長角奶奶充滿疑惑的年輕醫師們更加疑惑了。

黃漢斌說，他過去只參加過彰化南瑤宮和鹿港天后宮的回鑾抬轎活動，北部的活動並不熟，他還特別上網搜尋一下「四媽」，才知道祂被稱為有智慧的「讀書媽祖」，有企劃及文筆的能力，負責命理、功名、取名，上知天文下知地理，因此為信徒解惑改運。

他說，阿嬤身上的角算是角質過度增生所的病灶，俗稱叫「皮角」（cornu cutaneum），算是一種罕見疾病，過去時常與魔鬼、魔法等奇幻故事有關，雖然80％ 的病變與角基部的良性病變有關，但仍有20％到30％的機會會產生惡性腫瘤。

他強調，這樁治療「皮膚長角」與「四媽的轉診單」，就像一場讓人充滿想像的奇幻旅程，家屬說當時乩童翻閱載有不少醫生名冊的書籍，突然間手指著秀傳醫院醫師黃漢斌說「就是他」，確實讓他感到驚喜，她行醫多年第一次收到來自媽祖的轉診單，他認為算是一種福氣，會找時間去桃園龍德宮向媽祖上香感謝。