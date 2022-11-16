值霧峰農會創立百年，霧峰農會舉辦「百甲有機良田罩好事．穀東田園音樂饗宴」的方式邀請愛心企業代表及農民共同慶祝。（霧峰農會提供／馮惠宜台中傳真）

霧峰農會推廣有機友善耕種，8年來從五甲到百甲良田，今年適逢農會百年慶，也首次舉辦另類穀東會，透過企業認購並將愛心轉贈給慈善機構擴大友善耕種面積，未來也將協助企業認購夥伴將認購的有機香米媒合捐贈給有需求的公益團體，同時也導入募資概念，讓民眾也能以買零『穀』概念認購，企盼集眾人之力啟動善的循環，從一粒米愛世界。

霧峰農會總幹事黃景建表示，為改變農民重肥用藥的傳統慣行農法，霧峰農會自民國91年開始契作，104年從五甲地出發推廣友善耕作，鼓勵農民減少用肥、提升品質，更以保障收益的誘因，讓農民能安心加入友善耕種行列，並於106年推動企業認養，8年來已有83家企業股東認購良田。

83家認購企業遍及全台，包含北部微風慈善基金會、自行車業天心工業股份有限公司、在地綠能企業三久太陽能、老井極上燒肉餐飲有限公司、極保精密工業股份有限公司等；霧峰農會也舉辦「百甲有機良田罩好事．穀東田園音樂饗宴」的方式邀請愛心企業代表及農民共同慶祝。

霧峰農會率先捐出100公斤有機香米，加碼捐贈給匠愛家園，希望號召更多民眾及企業持續支持友善耕作及公益。今年參與的企業：極保精密工業也大手筆認養12單位並捐贈10單位給慈善機構，成為第一個響應霧峰農會ESG的企業。

黃景建也說，在達成百甲里程碑後，也將協助企業認購夥伴將認購的有機香米媒合捐贈給有需求的公益團體，目前已有八家弱勢單位參與，未來也會持續提供平台給全省有需要的弱勢單位登記，一次成就生態永續與社會公益兩件好事！同時也導入募資概念，讓民眾也能以買零股概念認購，集大眾之力量成就更多良田與良善。