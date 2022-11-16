韓國10月房價大幅向下修正，寫下19年來最大跌幅。專家學者認為，韓國央行應該會在升息一事上踩煞車才對。

韓國不動產委員會（Korea Real Estate Board）16日指出，當地上個月公寓售價月減1.2%，是自2003年11月該統計開始編撰以來最大跌幅，原因就是當地房貸利率一直上升，房市明顯降溫。

至於在首都首爾，公寓價格則是下跌1.24%，也是創2008年12月以來最大，且連九個月下修。韓國全國公寓交易價格指數，在今年前九個月期間下跌7.13%，今年有機會創下2006年該數據開始統計後的最大年度跌幅。

不過，市場預估韓國央行在24日既定會議時，還是會至少升息一碼，也就是25個基本點。為了打壓當地通膨，韓國自去年八月啟動升息周期後，迄今共升息250個基本點，利率也從歷史新低0.5%變成現在的3%。

外界預估，韓國央行在今年剩餘時間以及明年會再升息個一或兩次，終端利率可望上看3.25%或3.5%。除了房貸大增外，利息上升也影響韓國一般家庭生計。

金融投資機構DB認為，從歷史角度來觀察，房地產一直是韓國貨幣政策最重要的變數之一，因與當地家庭債務息息相關。同時，韓國家庭債務占GDP比重也是全球最高的。

過去五年期間，首爾房價暴漲超過兩倍，韓國民眾剛開始可能是配合刺激房地產的單純賞屋活動，但後來就突然變成全韓興起一股購屋熱，也讓許多韓國人身上背上不少房貸。