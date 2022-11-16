黃小柔今（16日）出席家扶基金會的寒冬歲末募集告急記者會，她透露楊丞琳跟李榮浩夫妻目前沒有生小孩的計畫，「他們2個有講好，他們對現在的生活品質非常滿意，因為丞琳姊姊有生1男1女，她看了我有3個，再看棋惠有1個，她就覺得現在很好，她也覺得其實小孩很可愛，但就是沒有計畫。」

她提到她與楊丞琳、 KID（林柏昇）3人在拍攝《綜藝玩很大》後創了群組，「我們很常在裡面練肖話， 最近聊到KID要當爸爸很開心，他說他比較喜歡女生，結果丞琳就寫『我不喜歡小孩』」。

今天正好是她所屬團體「4 in Love」出道22年的紀念日，她說因為楊丞琳目前在大陸，所以沒辦法合體慶祝，不過早在楊丞琳出國前，大家已經找時間相聚，「她說她過年不會回來，我們就抱在一起嗚嗚嗚，而且那天明明已經提早碰面，不知道為什麼還可以從下午4點聊到晚上11點」；她也提到隊友張棋惠剛搬新家，家中設備都很高科技，近期會先找時間到她新家走走。

談到合體計畫，黃小柔表示4人在幾年前有認真思考過，沒想到最後碰上疫情，導致整個計畫停擺，「當然想，上次我們在香港紅勘合體唱一首歌，根本唱不過癮，而且我那時候才生完老三第二個月，整個很胖，如果下次再有機會，我一定要打扮的美一點。」

回想起自己出道22年所發生的種種，黃小柔說最想稱讚自己很勇敢，「可以待到22年真的不容易耶，小孩都可以出社會了，22歲甚至還可以生小孩」，她笑說自己過去曾記錯出道日期，把粉絲的紀念日4月16日記成「4 in Love」的紀念日，發文後還被楊丞琳糾正。

談到今日的活動，黃小柔一度哽咽表示自己身為媽媽，很明白家扶中心想讓某部分家庭更強壯，「我覺得用『弱勢』形容會有點太過，我覺得他們是需要幫助的家庭，他們很努力也很勇敢，我可以明白生了一個比較辛苦的孩子，但很多人不懂，有小孩後才比較能將心比心，希望大家多點這方面知識，家扶告急！目前還有1500份沒有賣出，需要大家的幫忙。」