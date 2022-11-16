僑委會攜手弘光科大跨域合作，越南高科技人才培訓基地，弘校校長黃月桂致詞。（弘光科技大學提供）

僑委會攜手弘光科大跨域合作，越南高科技人才培訓進行簽約。（弘光科技大學提供）

僑委會攜手弘光科大跨域合作，越南高科技人才培訓，與會來賓合影。（弘光科技大學提供）

僑委會攜手弘光科大跨域合作，越南高科技人才培訓基地揭牌。（弘光科技大學提供）

後疫情時代世界各國商業活動逐漸恢復，在烏俄戰爭、全球通膨、美元升值的趨勢下，考驗台商布局。僑委會配合台灣新南向政策拓展海外商機，以一國一校一基地，協助台商技術升級與轉型，培育高科技人才，攜手弘光科技大學成立「僑務委員會越南高科技人才培訓基地」，16日舉辦簽約暨揭牌典禮。

今天揭牌典禮由弘光科大校長黃月桂主持，僑委會委員長童振源、駐台北越南經濟文化辦事處文化教育組組長黃梅雲、中市府經濟發展局主秘倪世齡出席見證。越南台商聯合總會、味丹國際公司、台中港科技產業園區、宏全國際集團、北佳工業越南公司等廠商，參與歷史性的重要一刻。

童振源表示，僑委會鏈結越南僑界資源、弘光科大三方合作，由弘光科大負責教育訓練實務，培育當地企業所需人才，促進產業界及學校產學合作機會，提升其研究人員、企業主管的專業能力；未來廠商也可提供學生實習、就業機會，除了返回僑居地就業，也可以留才台灣。

童振源指出，過去僑委會開辦海青班培育各領域超過2萬名專才，現在轉型為二年制副學士學位班。在台灣產業人才需求發展趨勢下，調整為五大類科；分別為製造業、營造業、機構看護、農業及電子商務等，透過一國一校一基地跨域合作模式，吸引優秀僑生來台接受教育，弘光科大成為培育越南專才為基地。

黃月桂說，在僑委會指導下共同成立越南高科技人才培訓基地，讓學校為僑台商企業培育更具專業實務能力的高科技人才，並深化雙邊學者、學生、產業人力的交流；期望在基地啟用後順利開展各項專班，為台越兩國培育優秀人才；學校各項教學資源豐富，擁有大量研發技術能量，未來能提供客製化課程，協助僑台商技術升級與轉型加速提升國際競爭力。

黃月桂強調，越南高科技人才培訓基地課程規畫，學校在111學年度開設二年制副學士海外青年技術訓練班「智慧科技應用科」，接著112學年度更規畫開設智慧科技應用科、環璄與安全衛生工程科、醫療器材發展與應用科、老人福利與長期照顧事業科及食品科技科等，5科二年制副學士海外青年技術訓練班，全方位培育更多僑生專業人才。

簽約及揭牌儀式後，各界參觀弘光科大智慧科技學院的教學專業設備，包括互動室智慧教室、太陽能光電國家檢定場、無人機教育與訓練中心、環工廢水處理回收技術實驗室、醫療影像與虛擬實境、3D列印輔具製作設計與製作等場域；各界看到學校先進設備及場所，更有信心能有助於新南向政策執行。