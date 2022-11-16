為避免重演2018年九合一大選「邊投邊開票」情形，中選會李進勇16日指出，今年增設1700間以上投開票所，每間圈票處增至7個，以分散投票人潮，另一方面，也加強選務人員訓練，一旦發現投開票所投票速度緩慢，將介入引導，提升投票速度。
由於2018年九合一選舉綁10項公投，以致投開票所前民眾大排長龍，部分投開票所直至下午4時尚未消化完投票人潮，不只未能準時開票，也出現「邊投票邊開票」等現象。
回想起2018年九合一大選情形，李進勇說，當時的挫敗深植於選務人員心中，故中選會4年來提出改革，就是希望投票順利進行，「抹除2018年選務傷痕」。
首先，今年九合一大選以「分流」原則，設置1萬7648處投開票所，比起2018年增設1762處，同時每間投開票所圈票處增加至7個，其中1個是防疫專用。其次，中選會今年特別加強選務人員因變能力，若發現投開票所人數過多或投票速度緩慢，會馬上介入引導，提升投票速度。
不過，李德維指出，鑑於2018年九合一大選出現邊投邊開票情形，希望中選會要求民眾不得邊排隊邊看開票。李進勇表示，中選會僅規定手機不得帶進投票所，在投票所外無法禁止民眾使用手機，但可以現場勸導，避免紛爭出現。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。