內政委員會16日赴台北市選舉委員會，考察九合一大選及18歲公民權修憲案公民複決投票所設置情形，以及開票實際作業流程與動線。（蔡佩珈攝）

立法院內政委員會16日考察台北市選舉委員會九合一選舉及18歲公民權修憲案公民複決票所設置情形，其中本次因應疫情設置了一個防疫專用圈票處，以紅線標示動線，民眾再投票所外的篩檢站經測量體溫異常就會被帶至專用的圈票處圈票。（鄭任南攝）

立法院內政委員會16日考察台北市選舉委員會九合一選舉及18歲公民權修憲案公民複決票所設置情形，其中本次因應上次市長選舉的缺失，會有工作人員在投票截止時間前在投票所外舉牌，不讓民眾繼續排隊投票。（鄭任南攝）

為避免重演2018年九合一大選「邊投邊開票」情形，中選會李進勇16日指出，今年增設1700間以上投開票所，每間圈票處增至7個，以分散投票人潮，另一方面，也加強選務人員訓練，一旦發現投開票所投票速度緩慢，將介入引導，提升投票速度。

由於2018年九合一選舉綁10項公投，以致投開票所前民眾大排長龍，部分投開票所直至下午4時尚未消化完投票人潮，不只未能準時開票，也出現「邊投票邊開票」等現象。

回想起2018年九合一大選情形，李進勇說，當時的挫敗深植於選務人員心中，故中選會4年來提出改革，就是希望投票順利進行，「抹除2018年選務傷痕」。

首先，今年九合一大選以「分流」原則，設置1萬7648處投開票所，比起2018年增設1762處，同時每間投開票所圈票處增加至7個，其中1個是防疫專用。其次，中選會今年特別加強選務人員因變能力，若發現投開票所人數過多或投票速度緩慢，會馬上介入引導，提升投票速度。

不過，李德維指出，鑑於2018年九合一大選出現邊投邊開票情形，希望中選會要求民眾不得邊排隊邊看開票。李進勇表示，中選會僅規定手機不得帶進投票所，在投票所外無法禁止民眾使用手機，但可以現場勸導，避免紛爭出現。