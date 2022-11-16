選戰倒數十天，民進黨高層今表示，最後衝刺的策略就是，用文宣及造勢活動，把尚未決定投票的游離、中間選民拉過來。

黨內高層說，尚未決定的游離、中間選民大概為經濟選民及年輕人，投票考慮通常是，「誰當選對他有利」，所以民進黨會把握這兩個族群，因為這類族群非同溫層，一定要透過有穿透性的文宣力量，激發不投票者投票意願。還有造勢活動，讓這些人更有熱情。

他說，本週末（六、日），17個縣市26個造勢活動，三個規模較大，19日目標在中台灣，以「翻轉中台灣」為主題，這次民進黨在中彰苗投，「我們會有突破」。

此外，19日在台中太原夜市這場造勢活動，會有萬人參與，20日台北市為愛而走遊行，希望有上萬人參與，這也是全國矚目焦點的場次。

至於20日晚上在桃園中壢，他說，前一晚國民黨也在中壢，這三個活動，其中台中與桃園場，正副總統都會到，台北市遊行那場，由於維安考量，總統會選在終點，不會參與遊行。