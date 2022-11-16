「退化性關節炎」是全球常見關節疾病，衛福部統計，台灣膝關節退化盛行率達15％，近350萬人飽受疼痛，嚴重患者過去都需靠手術，甚至置換人工關節，不過「一次性自體軟骨修復技術」研發後，患者卻多了一種選擇。新北市恩主公醫院今舉行「骨科微創中心 關節鏡暨一次性自體軟骨修復技術 臨床成果分享」，該技術不僅傷口小、感染機率低，手術和住院時間也大幅縮減，成功改善患者疼痛狀況。

恩主公醫院表示，院方在2019年成立骨微創中心，依照疾病特性整合照護資源，導入專業醫療團隊，除了引進最新脊椎內視鏡系統，還整合各項微創手術，包括一次性自體軟骨修復技術、機器手臂電腦導航關節置換手術、微創骨折復位、3D列印矯正切骨矯正手術、肩膝踝髖關節鏡手術系統。

恩主公醫院外科部主任吳長晉說，女性罹患退化性關節炎比例較高，因為更年期後骨質流失，近年來受運動傷害、過度的負重、肥胖或免疫系統失調等因素影響，該疾病有年輕化趨勢，由於退化性關節炎是不可逆轉的漸進性破壞疾病，病情會逐步惡化，有不少患者也難以忍受疼痛，拚命尋求解方。

吳長晉表示，早期對退化性關節炎的初期治療會使用止痛藥、打消炎針、注射PRP或打玻尿酸、復健、護具使用等，但效果有限，且症狀反覆治標不治本，若持續惡化就會需要手術，使用馬賽克鑲嵌術、自體軟骨細胞培養移植術、關節鏡微創手術，嚴重的還要置換人工關節，但人工關節置換術傷口較大、復原期較長，影響患者生活品質。

吳長晉分享患者經歷，一位66歲陳姓患者3年前因膝疼痛難耐，無法再騎車，長期飽受疼痛所苦，四處看診，尋求物理治療、骨科診所的注射治療、中醫理療等都沒有明顯改善，輾轉到恩主公醫院後，他建議患者使用「一次性自體軟骨修復技術」手術，術後復原良好。

吳長晉解釋，「一次性自體軟骨修復技術」只需要擷取少量非受力區的自體軟骨，經特殊處理後使軟骨細胞活化，再以微創關節鏡手術清後，將活化的軟骨細胞及載體植入軟骨損傷處，形成再生軟骨組織，修復缺損，不僅傷口小，感染機率低，手術約40分鐘可完成，住院約2至3天即可出院，臨床案例中有多位患者得到改善，也能避免軟硬骨病變的惡化。

另外，恩主公醫院骨科微創中心主任許立和也分享「脊椎內視鏡手術」案例，有名75歲張先生幾年前右腳突感疼痛發麻，前往復健科看診復健過後，疼痛狀況有改善，但2個月前卻又復發，才檢查出有椎間盤突出的問題，而他也建議患者，做內視鏡手術，傷口僅有0.6到1公分、出血量少、住院天數僅1-2天、恢復期短，對脊椎肌肉筋膜損傷小，大大降低了高齡者開刀風險，患者目前也在努力做強化核心肌力訓練，慢慢恢復正常的生活。

許立和表示，突然的不當受力（搬重物）或外力創傷（滑倒摔跤）就容易發生椎間盤突出，部分發生在年輕族群因長期不良姿勢加上肌力不足所造成，常見有腰痛、背痛，甚至從下背部、腰部脊椎處輻射延伸至臀部和雙腿，嚴重還會出現極度疼痛、麻木、腿部無力等症狀。

許立和建議，椎間盤突出可以透過休息、藥物止痛、物理治療等方式減緩疼痛，若一段時間後仍無改善，就需要評估是否手術治療；傳統式的開放式椎間盤切除，雖然成功率大於95％，嚴重的併發症小於1％，但仍有傷口疼痛、背部肌肉纖維化、肌肉無力等後遺症，微創內視鏡手術傷口小、破壞小，術後恢復期也短，還能減少脊椎內固定物（骨釘、椎籠）的使用，因此減少不少後遺症。