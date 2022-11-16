苗栗縣府15日舉辦創生成果發表會，並頒獎表揚6組入選團隊，縣長徐耀昌希望透過深具創意及發展性的成果，吸引更多青年朋友返鄉築夢，為地方注入新血，展現活絡生命力，帶動繁榮發展。

縣府勞青處積極推動青年回流政策，協助青年留鄉發展，從109年開始持續爭取補助辦理地方創生工作坊及創生事業提案競賽，至今邁入第3年，已累計1681人次參與，43組青年團隊投入提案競賽，獲得熱烈迴響，深受好評。

今年創生工作坊以實體「創生通識課程」及線上「提案專題討論」雙向進行，以因應地方創生應具備的溝通力、科技力、農譯轉譯力、美感設計力、虛實通路開發力，邀請專家經驗分享，並分組討論交流互動、啟發思維，同時安排導師線上進行一對一提案問題討論，引吸了391人次參與。

在創生提案競賽方面，今年入選組數增加至6組，共計有16組團隊參加角逐，其中，首次參與競賽的團隊比例高達6成以上，顯見有許多生力軍加入苗縣的創生行列。

勞青處為呈現地方創生人才培訓的豐碩成果，在縣府大廳舉辦創生成果發表暨頒獎表揚入選的6組團隊，並邀請著名的國際魔幻藝術家吳旻謙以「苗栗，菁耀眼」為主題，結合魔術、雜技、立方體演出，象徵苗栗創生的多元和精彩。

長徐耀昌頒獎表揚6組標竿創生事業提案獲選團隊：第1名回家商行、獎金15萬元，第2名花田喜公司、獎金11萬元，第3名Bonbons法式甜食工作室、獎金7萬元，優選：共發實業、梁山水泊、小花米食行，獎金各4萬元。

縣長徐耀昌指出，協助青年人才留鄉發展是縣府團隊努力的目標，今年度很高興看見這麼多新血投入，為自己家鄉貢獻創新想法並落實推動，未來縣府將會秉持「創新、求變、接地氣」的施策主軸，持續推動青年政策，期望透過這些成功的案例，讓更多青年看到家鄉發展的契機，回鄉築夢，以創新思維，為苗栗產業開闢新的道路，展現活絡的生命力。