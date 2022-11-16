林姓男子去年11月騎車訪友途中，行經麟洛運動公園旁，發現洪姓女子步行至馬路中央欲輕生，他見狀隨即上前制止，並報警協助對方送醫；事後意外發現洪女駕駛汽車鑰匙沒拔，他竟直接開至車輛解體工廠。事後被依竊盜罪，一審判刑8月。可上訴。

判決指出，洪女當天因情緒不佳，駕駛車輛至麟洛運動公園人行道旁停放，鑰匙未拔即下車步行至馬路中央車道，當時車來人往、情況險象環生，正巧林男騎車路過發現，隨及將機車停放路旁，便上前制止，並報請警方到場處理。

正當所有人稱讚他正義勇為，但事後竟發現，林趁警方叫救護車將洪女就醫離去，竟將對方車輛逕自駛離，當晚再另行搭車前往現場，將自己機車騎走，直到女子出院後遍尋不著汽車，才到警局通報車輛遺失，經警調閱監視器畫面，認為林男涉嫌重大。

但林男矢口否認犯案，一下子辯稱沒有將車開走，偵訊時又改口表示，是洪女委託他開車，供詞反覆。事後車輛在解體工廠（俗稱「殺肉場」）被找到，當時車內音響主機已遭取走。

屏東地院法官審酌後認為，林男未持守救人為善初心，因一時貪念，而竊取他人物品，又倒果為因，認為自己本件錯在不該救人，顯然本末倒置，不思悔改，仍一再飾詞狡辯；犯後否認犯行態度，衡酌全案犯行所竊得財物價值、行竊手段，一審判刑8月。

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