寶島羽球黃金男雙組合「麟洋配」李洋／王齊麟暌違約2個月合體出賽，兩人在BWF超級300系列澳洲羽球公開賽男雙首輪，以22比20、21比17擊敗同胞蘇敬恒／葉宏蔚，晉級16強。

李洋／王齊麟9月打完日本羽球公開賽後，王齊麟因為右腳足底筋膜炎休息，10月3站歐洲賽事，李洋和學弟盧震搭配，兩人在丹麥打進8強，後兩站止步第一輪，這一站賽事王齊麟歸隊，和李洋合體，希望在今年賽季最後一場BWF巡迴賽用好成績劃下句點。

寶島男雙組合李哲輝／楊博軒21比19、12比21、21比16力克韓國組合，雙胞胎兄弟檔李芳任／李芳至則21比10、21比4直落二奪勝，兩局比賽只丟14分，且第2局只讓澳洲對手拿到4分。

至於要爭取年終總決賽參賽席次的「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，首輪16比21、12比21不敵韓國組合姜敏赫／徐承宰，BWF預計在22日公布年終賽完整參賽名單。