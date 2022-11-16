台中市政府文化局主辦「第十一屆台中文學獎」11月13日在台中文學館頒獎，副市長黃國榮代表市長盧秀燕頒發文學貢獻獎及各類文學創作獎第一名獎項，他表示，台中奠基於深厚的歷史文化，文學正是建構城市人文風景的重要元素，希望藉由每年台中文學獎的舉辦，讓文學之花朵朵開、文學之果處處結，也讓人文精神代代傳承。

黃副市長指出，這屆文學貢獻獎得主廖振富教授長期致力於台灣、特別是台中文學史料的發掘及研究，曾與楊翠合著《台中文學史》，對於霧峰林家、櫟社和日治時期古典漢文學有深入研究，以親近大眾的方式推廣台灣文學，今年獲得文學貢獻獎，實至名歸；文學創作獎部分有來自全球逾千件作品參與投稿，可見台中文學獎在全球華人社群中的影響力，也欣見許多年輕創作者嶄露頭角。

今年臺中文學貢獻獎得主廖振富教授(中)以親近大眾的方式推廣台灣文學，左為台中副市長黃國榮、右為台中文化局長陳佳君。(圖/台中市政府文化局提供)

廖振富教授以台中前輩作家趙天儀的詩句「我在陽光中欣欣向榮，也在狂風暴雨中揮身抖擻」自勉。「每個人的力量或許是微薄的，集合眾人之力則不然」他説，長年浸淫於台灣文學和台灣文化的研究，希望未來持續透過文學轉繹、跨域合作、導覽等方式推廣文學，喚起當代台灣人認知自我、親近土地與面對世界的想望，傳遞「文協精神」，傳承台灣的故事。

文化局說明，今年台中文學獎以「墨水河─我在山海屯城，汲墨不寂寞」為主題，廣徵小說、散文、新詩、童話、古典詩、台語詩、客語詩、國高中職生散文等8項文類，並因應數位化潮流，首度開放線上投稿，有來自台灣、港、澳、星馬，甚至美、加、英、德、澳等地，高達1,634 件稿件，經過初、複審及決審評選後，42件作品脫穎而出，多位年輕創作者獲得佳績，其中最受矚目、獎金最高的小說類首獎得主陳禹翔年僅18歲，是台中文學獎歷屆小說類最年輕的第一名得主，散文類第一名楊聖緹和台語詩類第一名温若喬也是年僅二十多歲的新生代創作者。

台中副市長黃國榮(左) 頒發小說類第1名予陳禹翔(右)，得主年僅18歲，是台中文學獎歷屆小說類最年輕的第一名得主。(圖/台中市政府文化局提供)

文化局表示，《第十一屆台中文學獎得獎作品集》和電子書已同步出版，歡迎民眾上網瀏覽或下載品讀得獎作品，或至台中文學獎粉絲專頁查詢。

13日的頒獎典禮由台中市忠孝國小古箏社演奏台灣古典樂曲為典禮揭開序幕，中場表演則由創作歌手克里夫演唱多元語言的音樂作品呼應台中文學獎包容的徵件語言與文類，副市長黃國榮、文化局長陳佳君、文學貢獻獎得主廖振富、聯合文學雜誌總編輯王聰威、西區公所主任秘書陳兆華、西區吉龍里長林育見、各文類評審委員代表及得獎人與台中市多個讀書會代表及得獎人親友到場，市議員黃守達也派代表共襄盛舉，場面熱鬧溫馨。(台中市政府文化局廣告)