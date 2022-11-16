勤益科技大學校長陳文淵、僑務委員會處長林渭德代表學校與僑委會簽署合作意向書。(林欣儀攝)

少子化時代來臨，各大專院校紛紛向國際學生招手、開拓生源，再加上產業界對人才需求孔急，也配合政府新南向政策，僑委會也攜手勤益科技大學，共同設置「緬甸高科技人才培訓基地」，16日正式揭牌，未來將透過產、官、學跨域合作方式，培養企業所需人才。

勤益科技大學校長陳文淵、僑務委員會處長林渭德代表學校與僑委會簽署合作意向書，設在勤益校園內的「緬甸高科技人才培訓基地」正式啟動。僑委會委員長童振源說，目前政府政策為擴大培育、留用僑生，僑委會獲4年36億元計畫預算，盼與產業、學校及僑界結合推動。

童振源指出，東南亞國家到台灣學習的學生有6個國家，人數都很多，其中緬甸近幾年成長快速，這波培育計畫先以緬甸為主；此外，中部地區是許多科技產業聚集的地方，包括大立光、台積電等，經徵詢僑界、產業界意見，決定與勤益合作推動培訓僑生。

陳文淵表示，勤益科大為技術型大學，師資優異且學校教學設備先進，緊鄰20座工業區，目前學校已與500家企業合作；而在邁向國際化大學方面，學校針對外籍生及僑生特別照顧，還設立雙導師制度，並推動國際產學合作，透過這次與僑委會攜手，再朝國際化邁進。

勤益科大指出，針對培訓基地將開設「智慧機電應用專班」及「半導體製造實務專班」，此兩系課程主軸符合未來趨勢，未來緬甸僑生大一在校內修課，大二至大四到校外實習，讓教學與實務能緊密接軌。

北鉅科技集團總裁李雙鈺則強調，此基地不只是做國際服務、社會服務，更是一種產業服務。