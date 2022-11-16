彰化縣長選舉公辦政見會，16日透過電視轉播登場，國民黨彰化縣長王惠美端出政見 。（吳敏菁攝）

彰化縣長選舉公辦政見會，16日透過電視轉播登場，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳端出政見。（吳敏菁攝）

彰化縣長選舉公辦政見會，16日透過電視轉播登場，蕭仁正扮鍾馗，強調斬妖除魔。（吳敏菁攝）

彰化縣長選舉公辦政見會，王惠美、黃秀芳分別提出完整政見，也著力在捷運、369敬老金等熱門議題，加以闡釋，火花四射，王惠美批黃秀芳抄襲魏明谷政見，指出若中央真通過綠能稅，宣布全面恢復369敬老金，黃秀芳則抨擊王惠美空頭支票，捷運到南彰喊了4年一場空，要優先健全大眾運輸才是重點。

彰化縣選委會舉辦公辦政見會16日透過電視轉播登場，王惠美首先發言，接著蕭仁政、黃秀芳順序第三，3人都卯足火力，蕭仁正扮鍾馗，強調「斬妖除魔」，儘管沒安排對辯，但透過兩輪發言，王惠美、黃秀芳隔空開火、針鋒相對，都秀出敏捷口才和穩健台風。

王惠美端出上任後推動各重大建設，包括鐵路高架，興建長照福利大樓，全民運動館、親水空間、讓產業升級等，彰化已經脫胎換骨，批評黃秀號說要爭取綠能稅，前後兩任縣長都爭取、中央兩度拒絕，選舉到才又來亂開支票；她在此公開宣示，「只要中央承諾給彰化綠能稅，她就發放369敬老金」。

黃秀芳抨擊，重大工程一再流標、年薪倒數、人口流失，提出三支箭拚經濟，訴求全面恢復369敬老金將透過綠能營業稅收來兌現政策，並強調這不是額外收稅金，外海風力發電明年將併電，把一半綠能營業稅留在彰化，除了恢復敬老禮金，也可協助挹注青年發展基金、環境永續發展基金、重大建設配合款。

王惠美在二輪政見，強調彰南捷運不是「今天不做，明天後悔」，而是「今天不做，永遠沒機會」，雙北和桃園透過雙北三環三線和桃園捷運連結，往南延伸到新竹、苗栗，北通基隆，高雄市20多年前開始蓋捷運，彰化是中台灣中心點，二林中科、機密園區將帶動5萬多位就業機會，透過彰南捷運串連南、北彰，且中台灣將近500萬的人口，構構完善中部捷運系統，才能讓中台灣發展更均衡，不該看衰彰化。

黃秀芳強調，四年前王惠美就說要蓋南彰捷運，至今一場空，這張空頭支票在20年內，根本都不可能實現，應該先優化南彰化的公共運輸網，推凍環鄉公車、預約式計程車等；台中捷運綠線延伸到彰化則早納入前瞻計畫，被退回審查中，是縣府未積極辦理擴大都市計畫來配合，她也支持北彰捷運延伸到鹿港，但送議會審查是國民黨議員退件，王惠美質疑她對捷運看法，是「竹蒿斗鬥菜刀」。