桃園永豐雲豹籃球隊本週將進行主場開幕戰，眾所矚目的超級巨星霍華德(Dwight Howard)首度進入國立體育大學綜合體育館主場館，和雲豹隊友們提前熟悉場地，除了進行全場實戰對抗外，他還上演多次精彩爆扣，用行動預告將在賽事中發揮爆發力。

霍華德11月15日晚間換上12號雲豹深色練習衣，與隊友在主場進行3小時練球，期間還主動和隊友聊天，在心情亢奮情況下，頻頻上演爆扣好球，很滿意訓練成果，他說：「練習相當激烈，我們知道羅馬不是一天造成的，必須持續保持頂尖，我願意辛苦訓練，為球隊贏得總冠軍。」

今天上午，霍華德更到球場進行投籃自主訓練，許多本土隊友受到激勵，也一起主動加入，充分展現以身作則的領袖氣質，希望「bring the energy」，讓團隊一起保持亢奮能量，也因此他會帶動球員擊掌拍手、凝聚能量，他說：「我的隊友都做得很棒，希望讓他們保持動力，我很高興跟隊友們一起奮戰，每天都持續進步。」

霍華德已經蓄勢待發，期待要在滿場球迷面前展現出爆發力，宣告「當一整季的SUPERMAN超人」，更需要所有球迷支持桃園永豐雲豹！