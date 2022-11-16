美國前總統川普15日宣布將角逐2024美國總統大選，他在演講尾聲提到妻子梅蘭妮亞（Melania Trump），坦言妻子過去在白宮過得並不快樂，他稱讚梅蘭妮亞是偉大的第一夫人。川普也爆次子艾瑞克（Eric Trump）的料，稱他收到更多傳票，堪稱是「傳票博士」。

綜合英國「獨立報」（The Independent）、《每日郵報》（Daily Mail）、《地鐵報》（Metro）等報導，川普15日晚間在佛州海湖俱樂部（Mar-A-Lago）正式宣布角逐2024總統大選，在63分鐘的演說後，梅蘭妮亞開心上台，笑著與丈夫接受支持者歡呼。

值得注意的是，川普在演說尾聲提到妻子過去在白宮並不開心，「對我們偉大的第一夫人來說，這並非愉快的旅程，這不是一次愉快的旅程。」川普接著邀請坐在第一排的梅蘭妮亞站起身、接受群眾歡呼。

Former President Trump praises his wife Melania: "It hasn't been a joyride from our great first lady." #TrumpAnnouncement pic.twitter.com/kL5FGeVCuH — Forbes (@Forbes) November 16, 2022

川普也提到當時回家時心情不佳，對妻子而言並不容易。「我回到家，她說『你看起來很生氣、心煩意亂』，我說『別管我』…這並非容易的事，但她一直都是偉大的第一夫人，人們愛她。」

美國前總統川普15日宣布角逐2024美國總統大選，梅蘭妮亞與16歲兒子拜倫坐在第一排。（圖／路透社）

在提到梅蘭妮亞之前，川普也公開向次子艾瑞克致意，爆料兒子收到的傳票比任何人還多。「我的男孩站起來，我認為他收到的傳票比我國史上任何人還多」，他更將艾瑞克和已故黑幫老大艾爾卡彭（Al Capone）、法外之徒比利小子（Billy the Kid）等美國歷史上的知名罪犯相比擬，指出兒子收到的傳票比這些壞蛋還多，主要來自於國會，堪稱「傳票博士」，為兒子受到的不公平待遇打抱不平。

川普稱次子艾瑞克（Eric Trump）收到的傳票比任何人還多，替他打抱不平，要他站起身接受群眾歡呼。（圖／美聯社）

美國前總統川普15日宣布角逐2024美國總統大選，大兒子女友季伏爾（Kimberly Guilfoyle，上圖左起）、女婿庫許納（Jared Kushner）、次子艾瑞克及兒媳賴拉（Lara Trump）都出席支持。（圖／美聯社）

梅蘭妮亞過去多次被傳在白宮待得不開心，包括被拍到避開、拍掉川普的手，似乎不願意和丈夫牽手，她也曾公開穿著一件背後寫著「我真的不在乎，你呢？」字樣的夾克，川普下台時還被爆開心搬回佛州。不過在川普卸任後的首場專訪中，梅蘭妮亞稱自己相當「享受」在白宮的日子，當時主持人問她是否會再回去，她回應「永遠別說不可能」。