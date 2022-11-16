台灣半導體產業相關人才需求強勁，晶圓代工龍頭台積電(2330)2020年找上台科大，希望聯手培育人才。台科大自動化及控制研究所所長郭鴻飛表示，目前已有許多優秀學生進入國內外半導體龍頭廠任職，其中台積電超過10位，也有學生選擇進入南亞科和美商應材發展。

設備為先進半導體製程中的關鍵角色，其中量測設備是重中之重。由郭鴻飛帶領的光電系統實驗室研究團隊，專注於半導體量測技術開發，以控制更優良的製程品質，創新的量測技術已獲得國科會研究計畫案補助。

此外，研究團隊執行產學合作案十分豐富，包括數位微影光學系統的演算、設計、量測，還有光罩圖案的設計與演算，以及對準誤差演算與量測等。郭鴻飛指出，台科大戮力培養人才，研究所學生可到工廠實習，理論和實務相結合，畢業後即可無縫接軌、直接上手。

光電系統實驗室的研究團隊中學生國籍多元化，除了台灣學生外，還有來自衣索匹亞、的博士生及印尼的碩士研究生等，學生們在學習過程中，自然而然能夠具有國際觀，競爭力較一般的學生更強，在台積電、南亞科及美商應材等公司均能看見團隊畢業生身影。

對於學生進入台積電實習的條件、實習過程中能否親自進入產線等問題，郭鴻飛表示，進入團隊1年後的暑假就能去實習，過程中不僅可操作設備、機台，也能實際了解製程生產線，讓學生接觸高階先進設備、增強學習動力，理論和實務相結合，也能讓企業和學校共創雙贏。

除了去半導體先進企業學習，郭鴻飛指出，各類型的研討會也能讓學生體認到先進技術，只要有機會就讓學生們去參加國外研討會。參與過的學生，除了對技術有更先進想法外，也能認知要更努力才能讓台灣半導體業更發光發熱，都是台科大的真正價值所在。