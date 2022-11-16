投票日逼近，嘉義檢警調接獲檢舉賄選情資倍增，選偵案件有逾百件，而繼嘉義市特定西區議員候選人涉嫌賄選遭羈押，近日檢警調再查獲首件嘉義市東區議員候選人樁腳涉嫌以1票1000元買票，還有3件嘉義縣鄉代表候選人樁腳涉嫌現金買票案。

嘉義地檢署檢察官郭志明、呂雅純、賴韻羽及陳郁雯，15日分別指揮嘉義縣警察局刑警大隊、朴子分局、水上分局、民雄分局、嘉義市警察局刑警大隊、第二分局及嘉義縣調查站、嘉義市調查站，查獲4件賄選案。

嘉義縣六腳鄉某鄉代候選人的黃姓樁腳，透過鄰里關係，涉嫌以每票1000元現金向選民買票，經傳喚、訊問後，檢方認為黃姓樁腳違反選罷法，罪嫌重大，2萬元交保，4名到案選民請回。

嘉義縣水上鄉某鄉代候選人的顏姓樁腳，涉嫌以每票500元向選民買票，尋求支持特定候選人，檢方傳喚、訊問後，認為顏姓樁腳違反選罷法的罪嫌重大，並向嘉義地方法院聲請羈押禁見，但法官審訊認為雖有羈押原因，但無羈押必要，釋放顏姓樁腳，5名到案選民請回。

嘉義縣民雄鄉某鄉代候選人的劉賴姓樁腳， 涉嫌以每票500元向選民買票，尋求支持特定候選人，檢方訊問後，認為劉賴姓樁腳涉犯選罷法罪嫌重大，1萬元交保，5名到案選民請回。

嘉義市東區某議員候選人的黃姓樁腳，涉嫌以每票1000元向選民尋求支持特定議員候選人，檢方複訊後，認為黃姓樁腳涉犯選罷法罪嫌重大，以3萬元交保，7名到案選民請回。

嘉檢表示，選舉投票日接近，檢舉情資也增加，目前選他案有逾300件，選偵案逾100件，檢警調也加緊查賄，目前已起訴3件共8人，聲押獲准8人，交保29人。