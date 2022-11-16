卓蘭鎮農會16日辦理慶祝農民節表揚大會，結合模彩活動吸引許多民眾參與。16日苗栗縣長徐耀昌到場致意，感謝農民們的用心栽培葡萄、柑橘、水梨等各項水果，打響「水果王國」美名，縣府將持續與農會合作，努力營造優質的農業經營環境，打開行銷通路。

由於農民節前後是卓蘭葡萄、高接梨、柑橘出貨的時候，農民忙於採收包裝，因此希望每位農民都能一起慶祝農民節，並選於11月左右比較農閒的時候舉辦，表揚傑出農民以及農會優秀人員，活動不但結合家政班成果展示，農會更準備獎品豐富的摸彩，最大獎包括2部機車、1台55吋多媒體電視，以與農會互動多寡給予摸彩券，讓農民人人有獎、滿載而歸。

16日卓蘭鎮農會於農會果菜市場，辦理卓蘭地區產業文化推廣活動及優良農民頒獎表揚大會，苗栗縣長徐耀昌偕同農業處副處長蔡政新、農漁會輔導科長蕭至惠到場，感謝農會配合縣府推行各項農業政策和輔導農民，並感謝農民這一年來的付出。

徐耀昌表示，在農會三巨頭的帶領下，卓蘭鎮所生產的葡萄、柑橘、水梨聞名全國，其他還有溫室小番茄、草莓、聖誕紅等農產，打響「水果王國」名稱，並結合休閒農業吸引大批遊客，不僅行銷卓蘭鎮農特產品也發展出休閒旅行。

縣長徐耀昌肯定卓蘭鎮農會總幹事徐文欽的用心與努力，他說，徐總幹事上任近20年間，重視農民福利，不僅研發新品種，更是經常前往產銷班關心生產與栽種狀況，並且尋找行銷通路，與婦女聯盟等單位合作外，也銷往香港、新加坡，期待卓蘭鎮農會在總幹事徐文欽的帶領下，持續把苗栗卓蘭打造成優質的水果產地。

卓蘭鎮農會總幹事徐文欽表示，農會安定賺錢多仰賴農民的支持與信賴，農民節摸彩活動經費全靠農會自籌，辦理10多年來已送出數十部機車，明年適逢農會百年，將投注兩倍的經費豐富摸彩品，最高獎品預定為價值50萬元的貨車，期以回饋農民，希望農民持續支持農會，民眾也能多支持卓蘭農產，將優質的水果行銷各地。