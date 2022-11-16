嵌入式非揮發性記憶體矽智財（eNVM IP）廠力旺（3529）16日宣布，與日本IDM大廠瑞薩電子（Renesas）合作開發全5V一次可編程（OTP）IP，該IP採用台積電0.13微米BCD Plus製程，主攻汽車應用市場。

力旺和瑞薩在台積電的BCD製程上已合作開發多種具備高整合、小面積與低功耗IP以滿足各式應用，特別是針對電源管理IC。而現在雙方更積極合作將解決方案導入汽車應用市場，由於汽車應用微控制器（MCU）需要結合低電壓和安全功能，因此可靠的BCD製程及IP解決方案一直是市場需求所在。力旺的IP在台積電的BCD技術製程從0.35微米到90奈米均有廣泛佈建，正好能滿足這類車用晶片的需求。

力旺表示，這款用於汽車應用的0.13微米BCD Plus製程上的全5V OTP IP，是透過減少光罩的數量降低生產成本，同時也能滿足於高溫環境下操作及資料留存的殷切需求，可支持高達150°C的高溫操作和數據保留，也符合AEC-Q100 Grade 0車規等級。