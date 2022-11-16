環團16日再度針對「小港運動中心」蓋在公園內，犧牲約2200到2400坪綠地，且將142棵樹移植造成樹木傷害，大批人馬拉布條抗議，環團認為，有2個更適合的選址，因此發起連署，目前已經有上千民眾簽署守護森林公園綠地樹木連署書，訴求運動中心變更選址。

居民自救會認為，小港森林公園內高松路水泥廣場和市府在公園旁有一塊1.28公頃的土地，這2個選址都很好，可以不用犧牲森林公園的綠地樹木，減少水泥面積，希望市府能給予小港居民承諾，變更選址到更適合的地方。

市府先前提及運動中心規畫已經過主管機關同意且符合相關法令規定，也獲民調支持。居民自救會成員反駁，市府稱有做民調，民眾支持小港有運動中心，且同意放在小港森林公園內，但民調問卷內容設計有失偏頗，並沒有告知民眾森林公園旁有一塊1.28公頃的市府土地、公園內有一塊水泥大廣場可供選擇，可見沒有參考性。

森林城市協會理事長莊傑任表示，市府說選址在高松路入口廣場，三叉路會導致交通問題，但該地距離三叉路口170公尺遠，車流量屬中間略低，確實沒有市府提出的交通問題，且市府說停車出入會影響一旁小巷，但選址在犧牲大片綠地的營口路，也會有同樣的問題產生。