研發時程極長，經歷多次延誤多次發射取消的「阿提米絲1號」(Artemis 1)終於在美國東部時間 11 月 16 日凌晨2 點 48 分(台北時間15點48分)發射升空，在超級明亮的噴焰與轟鳴聲中，這枚為登月而生的火箭終成功發射，被視為「重振NASA」的關鍵一步。

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9 — NASA (@NASA) November 16, 2022

Artemis 1將是該機構新的太空發射系統巨型火箭和獵戶座乘員艙的首次試飛。SLS 火箭將發射無人駕駛的獵戶座宇宙飛船執行大約 42 天的任務，在此期間它將繞月球飛行，然後返回地球。

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阿提米絲1號分成「太空發射系統火箭」(SLS rocket)與「獵戶座太空船」(Orion MPCV)兩部分，其中多數技術都是過去已使用多年的成熟產品，比如SLS火箭就是利用過去的太空梭計畫(Space Transportation System, space shuttle,)所留下的資材與設備，比如棕色的主火箭，就沿用太空梭的外掛燃料槽，而尾部加裝4具RS-25主引擎，就是當年太空梭所使用，後來封存在倉庫裡的那一些；兩支白色的助推火箭，也是以當年太空梭任務的助推火箭稍做修改，差別只在加長了1節，以因應阿提米絲1號所需的更大推力。

阿提米絲任務以SLS巨型火箭和前端的獵戶座太空船組合成，4具RS-25火箭引擎，是從當年的太空梭身上拆下來的。(圖/NASA)

然而SLS火箭開發工作既不省錢也不省時，原本設計用於太空梭計畫的火箭引擎與總體設計，不能直接改裝成巨型登月火箭，其間仍然需要大量而反覆的測試，似乎比重新設計還更麻煩。結果就是從原本研發經費180億，暴增到230億；發射時間從2015年，拖延到2022年。

阿提米絲1號的任務流程圖。(圖/NASA)

即使 SLS火箭與獵戶座太空船完成，要將阿提米絲1號仍然不容易，原本預計在8月29日發射，卻因感測器異常而任務中止，返回組裝大樓；9月3日再次運往發射台，又因液態氫燃料外洩而中止，再次返回組裝大樓；9月27日一切萬事具備，卻因為颱風天而取消發射；終於在11月16日再次挑戰發射。即使是今天也沒有完全順利，仍然延後了大約一小時才順利點火發射。

無論如何，阿提米絲1號的成功發射，是NASA重返月球的第1步，目前獵戶座太空船已經與SLS 火箭脫離，接下來它將勇往直前的奔向月球，花費大約3~4天，接下來展開繞月飛行，其間會執行各種太空船操作的實驗，包括姿勢調整，火箭加速、反向減速，大約在26天後返回地球。